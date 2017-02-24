Sütlü Karnabahar Çorbası Tarifi

Malzemeler

1/4 küçük boy karnabahar

4 çorba kaşığı sıvıyağ

2 çorba kaşığı tepeleme un

1 su bardağı süt

3-4 diş sarmısak

Tuz

Kuru nane

Sütlü Karnabahar Çorbası Yapılışı

1-Karnabaharı çiçeklerine ayırıp, su dolu tencerede haşlayalım. 2-Sonrasında süzüp, küçük küpler halinde doğrayalım. Ayrı bir yerde tencereye sıvıyağı alıp unu ilave edelim ve hafifçe sararana dek unu kavuralım. Azar azar sütü ve 3-4 su bardağı karnabaharların haşlama suyundan ilave edelim. Pişme esnasında karıştırarak çorbayı inceltelim. Karnabaharları, dövülmüş sarmısakları ve tuzu ekleyip ağır ateşte, çorbanın üzeri göz göz olana dek pişirmeye devam edelim. Ateşten alalım ve üzerine nane serpip sıcak servis yapalım.