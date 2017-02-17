Kıymalı Şehriye Çorbası Tarifi

Malzemeler

5 çorba kaşığı şehriye

150 gram kıyma

1 adet havuç

2 adet domates

1 çorba kaşığı tereyağı

1 su bardağı dondurulmuş bezelye

4 su bardağı su

2 dal maydanoz

Tuz

karabiber

Kıymalı Şehriye Çorbası Yapılışı

Havucu temizleyip küp doğrayın. Domatesleri rendeleyin. Tereyağını eritip kıymayı kavurun. Üzerine havuç ve bezelyeyi ekleyip 5 dakika kavurun. Rendelenmiş domatesi katıp birlikte 5 dakika daha pişirdikten sonra suyu ekleyin. Havuç ve bezelye yumuşayınca şehriyeyi tencereye ekleyin. Tuzunu ve karabiberini ayarlayın. Şehriye yumuşayana dek pişirip ocaktan alın. Arzunuza göre kıyılmış maydanoz ekleyerek servis yapın.