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Tarifi

Kıymalı Şehriye Çorbası Tarifi

Malzemeler

5 çorba kaşığı şehriye
150 gram kıyma
1 adet havuç
2 adet domates
1 çorba kaşığı tereyağı
1 su bardağı dondurulmuş bezelye
4 su bardağı su
2 dal maydanoz
Tuz
karabiber

Kıymalı Şehriye Çorbası Yapılışı

Havucu temizleyip küp doğrayın. Domatesleri rendeleyin. Tereyağını eritip kıymayı kavurun. Üzerine havuç ve bezelyeyi ekleyip 5 dakika kavurun. Rendelenmiş domatesi katıp birlikte 5 dakika daha pişirdikten sonra suyu ekleyin. Havuç ve bezelye yumuşayınca şehriyeyi tencereye ekleyin. Tuzunu ve karabiberini ayarlayın. Şehriye yumuşayana dek pişirip ocaktan alın. Arzunuza göre kıyılmış maydanoz ekleyerek servis yapın.
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