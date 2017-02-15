Kimyonlu Kereviz Çorbası Tarifi

Malzemeler

3 adet kereviz

1 çay kaşığı kimyon,

Yeteri kadar su

2 çorba kaşığı limon suyu

8 su bardağı tavuk suyu

1 çorba kaşığı sıvıyağ

1 çorba kaşığı tereyağı,

2 adet soğan

2 adet havuç,

Tuz,

Karabiber



Servis için:

Yarım limonun suyu

Arzunuza göre kimyon

Kimyonlu Kereviz Çorbası Yapılışı

1 Kerevizleri soyup küp doğrayın.Kararmalarını önlemek için limonlusuda bekletin. 1 su bardağı tavuk suyunubir tencereye alın. Üzerine kerevizin1/3'ünü koyun ve tencerenin kapağınıkapatıp kısık ateşte 10 dakika pişiripocaktan alın. 2 Diğer taraftan sıvıyağ ve tereyağınıbirlikte bir tencereye alın. Tereyağıeriyince yemeklik doğranmış soğanıekleyin ve rengi dönene dek kavurun.Kalan kereviz, küp doğranmış havuç ve2 su bardağı tavuk suyu ekleyip bir taşımkaynatın. Ocağı kısın ve tencerenin kapağıkapalı olarak 15-20 dakika pişirin. 3 Tencerenin kapağını açıp, sürekli karıştırarak10 dakika daha pişirin. Çorbayıocaktan alıp blenderden geçirin. Yenidentencereye alıp kalan tavuk suyu ve haşlanmışküp kerevizleri ekleyin. Tuz, karabiber,kimyon ekleyip bir iki taşım kaynatın.Yarım limonun suyunu ekleyip karıştırın.Üzerine kimyon serperek servis yapın.