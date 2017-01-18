Mantılı nohutlu çorba Tarifi

Malzemeler

2 çorba kaşığı yağ

250 gram hazır mantı

1 su bardağı haşlanmış nohut

2 çorba kaşığı un

2 çorba kaşığı salça

1 çorba kaşığı nar ekşisi

5 su bardağı sıcak su

1 su bardağı soğuk su

1 çorba kaşığı kuru nane

Tuz, karabiber, pul biber



Üzeri için:

1 çorba kaşığı yağ

Pul biber, nane

Mantılı nohutlu çorba Yapılışı

Yağı bir tencereye alın ve eritin. Unu ekleyip çırpma teli ile rengi dönene kadar kavurun. Üzerine salçayı da ilave edip birkaç dakika daha kavurmaya devam edin. 6 su bardağı sıcak su ekleyip, kaynamaya bırakın. Kaynamaya başlayınca mantı, nohut, tuz, karabiber ve pul biber ilave edin. Nar ekşisi ekledikten sonra mantı yumuşayana kadar pişirin. Pişince üzerine 1 su bardağı soğuk su ilave edin. Ayrı bir tavaya yağı alın ve eritin. Pul biber ve nane ekleyip, çorbaya gezdirin.