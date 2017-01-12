Kimyonlu Mercimek Çorbası Tarifi

Malzemeler

1 su bardağı kırmızı mercimek

2 çorba kaşığı tereyağı

1 adet soğan

1 adet kırmızı biber

1 adet patates

Tuz

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

1 tatlı kaşığı nane

7 su bardağı etsuyu veya su

Kimyonlu Mercimek Çorbası Yapılışı

Tencereye 1 çorba kaşığı tereyağı alıp, küp doğranmış soğan, kırmızı biber ve patatesi 2 dakika soteleyin. Üzerine etsuyu ve yıkanmış mercimeği ilave edip kaynamaya bırakın. Tuz ve kimyon ekleyip, sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Piştikten sonra üzerine nane ve kırmızı pul biber serpin. Nane ve kırmızı pul biberi tereyağında kavurarak da ekleyebilirsiniz.