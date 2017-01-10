Tarhanalı Buğday Çorbası Tarifi

Malzemeler
Kreması için:
1 çay bardağı buğday
2-3 su bardağı su
1 tatlı kaşığı tereyağı
3 çorba kaşığı tarhana
1 tatlı kaşığı nane
Tarhanalı Buğday Çorbası Yapılışı
Buğdayın üzerine bir akşam önceden 1 su bardağı su koyup 30 saniye kadar kaynatın. Daha sonra altını kapatın ve sabaha kadar ağzı kapalı bekletin. Sabah üzerine 2 su bardağı soğuk su ekleyip ocakta orta ateşte 40 dakika pişirin. Bir kasede tarhanayı 1 su bardağı ile çırpın sonra buğday dolu tencereye dökün ve karıştırıp ocaktan alın. Ayrı bir yerde tereyağını eritin ve içine naneyi karıştırıp çorbanın üzerine dökün. Ilıdıktan sonra çocuklarınıza servis yapabilirsiniz.