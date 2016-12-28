Sebze Çorbası Tarifi

Malzemeler

1 adet soğan, 3 çorba kaşığı sıvıyağ

1'er adet rendelenmiş havuç ve patates

1 çorba kaşığı salça

Yarımşar tatlı kaşığı nane ve pulbiber

1 su bardağı et ya da tavuk suyu

5 su bardağı su

Yarım çay bardağı pirinç

1 çay bardağı kırmızı mercimek

2 kök ıspanak, 2-3 dal maydanoz

Tuz, karabiber

Sebze Çorbası Yapılışı

Küp doğranmış soğanı sıvıyağda soteleyin. Havuç ve patates ekleyip sotelemeye devam edin. Salça ekleyip karıştırın. Nane, pulbiber, et ya da tavuk suyu, su ilave edip, kısık ateşte pişmeye bırakın. Kaynamaya başlayınca pirinç, mercimek, tuz ve karabiber ekleyin. Pirinç ve mercimek pişip, dağılmaya başlayınca, kıyılmış ıspanak ve maydanoz yaprağı ilave edin. Beş dakika daha pişirip ocaktan alın. Sıcak olarak servis yapın.