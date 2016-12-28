Sebze Çorbası Tarifi

Malzemeler
1 adet soğan, 3 çorba kaşığı sıvıyağ
1'er adet rendelenmiş havuç ve patates
1 çorba kaşığı salça
Yarımşar tatlı kaşığı nane ve pulbiber
1 su bardağı et ya da tavuk suyu
5 su bardağı su
Yarım çay bardağı pirinç
1 çay bardağı kırmızı mercimek
2 kök ıspanak, 2-3 dal maydanoz
Tuz, karabiber
Sebze Çorbası Yapılışı
Küp doğranmış soğanı sıvıyağda soteleyin. Havuç ve patates ekleyip sotelemeye devam edin. Salça ekleyip karıştırın. Nane, pulbiber, et ya da tavuk suyu, su ilave edip, kısık ateşte pişmeye bırakın. Kaynamaya başlayınca pirinç, mercimek, tuz ve karabiber ekleyin. Pirinç ve mercimek pişip, dağılmaya başlayınca, kıyılmış ıspanak ve maydanoz yaprağı ilave edin. Beş dakika daha pişirip ocaktan alın. Sıcak olarak servis yapın.