Şifa Çorbası Tarifi

Malzemeler

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 adet küçük boy soğan

1 diş sarmısak

1'er tatlı kaşığı domates ve biber salçası

6 su bardağı su

1 kahve fincanı kırmızı mercimek

1 kahve fincanı pilavlık bulgur

1 kahve fincanı haşlanmış nohut

Tuz

karabiber

Şifa Çorbası Yapılışı

Zeytinyağını tencereye alıp, piyazlık doğranmış soğan ve kıyılmış sarmısağı ilave edip, hafif soteleyin. Domates ve biber salçasını ekleyip, karıştırarak açın.Suyu ekleyin. Kaynadıktan sonra tuz ve karabiberini ayarlayın. Kırmızı mercimek, bulgur ve haşlanmış nohudu katın. Önce harlı, sonra kısık ateşte bakliyatlar yumuşayana kadar pişirin. Sıcak olarak servis yapın.