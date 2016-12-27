Hamsi Çorbası Tarifi

Malzemeler
250 gram hamsi
100 gram tereyağ
1 su bardağı un
2 adet soğan
8 su bardağı su
1'er adet havuç ve patates
Tuz, karabiber
4 adet defne yaprağı
1 su bardağı krema
Hamsi Çorbası Yapılışı
Hamsileri ayıklayıp kılçıklarını çıkarın. Bir tencerede erittiğiniz tereyağında unu kavurun. İnce kıyılmış soğanı katıp kavurmaya devam edin. Suyu ilave edin. Tavla zarı büyüklüğünde doğranmış havuç ve patatesi katarak 20 dakika kaynatın. Kuşbaşı şeklinde doğranmış hamsileri, tuzu, karabiberi, defne yaprağı ve kremayı ilave edip 5 dakika daha kaynatın. Tencereyi ocaktan alın. Defne yapraklarını içinden alıp, sıcak olarak servis yapın.