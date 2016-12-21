Mahluta Çorbası Tarifi

Malzemeler

4 kahve fincanı kırmızı mercimek

1 kahve fincanı kırık pirinç

Yarım çay bardağı sıvıyağ

1 adet soğan

8 su bardağı et suyu

1 tatlı kaşığı kimyon

Tuz



Üzerine:

2 çorba kaşığı tereyağı

Pulbiber

Nane

Mahluta Çorbası Yapılışı

Sıvıyağı bir tencereye alıp yemeklik doğranmış soğanı rengi dönene dek kavurun. Üzerine yıkanıp süzülmüş mercimeği ilave edin. Bir-iki dakika kavurup et suyunu katın. Mercimek iyice yumuşayınca ocaktan alıp, blenderden geçirin. Yeniden tencereye aktarıp ocağa oturtun. Üzerine yıkanıp süzülmüş pirinç, kimyon ve tuz ilave edin. Pirinç yumuşayana dek pişirip ocaktan alın. Üzeri için tereyağını kızdırıp pulbiber ve naneyi yakın. Çorbanın üzerine gezdirerek servis yapın.