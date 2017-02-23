Haberi yokmuş

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Yasemin yoldaşın izinden yürümeye devam edeceğiz" Yasemin MLKP'li bir terörist!
AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanlığı'nı bombalamaya hazırlanıyordu. Canlı bomba yeleğini giymiş ilçe başkanlığının bulunduğu binaya gidiyordu. Bomba hedefe ulaşamadan patladı ve Yasemin öldü.
"Yaseminleşmek" ise kendini canlı bomba yapmak. Kutsal saydığı değerler, haklı zannettiği dava için kendi canını vererek masumları, sivilleri, bebekleri, kısacası olay yerinden geçen kim varsa onu öldürmek. Cinayet işlemek ve bunu modern zamanların icat ettiği belki de en vahşice yöntemle yapmak.
Bu açıklamayı yapan ise Figen Yüksekdağ. PKK'nın siyasi uzantısı olmak dışındaki bütün vasıflarını kaybetmiş HDP'nin, etnik terör kontenjanından Selahattin Demirtaş'la birlikte, sol terör kontenjanından eş genel başkanı.
Yüksekdağ yukarıdaki açıklamaları nedeniyle terör örgütü propagandası yapmak, terörü ve şiddeti övmek suçlarından hüküm giydi. Cezası Yargıtay tarafından onanıp kesinleşti. Malum; terörü övmek, terör örgütü propagandası yapmak milletvekili seçilmeyi engelleyici bir suç. Milletin canına, malına, huzuruna, hürriyetine kast eden terörü översen milletin vekili olamıyorsun.
Yüksekdağ'ın suçu sabit olup cezası onanınca bu durum bir tezkere ile meclis başkanlığına iletildi. Tezkere okundu ve millete kast eden teröristleri öven Yüksekdağ'ın vekilliği düştü. O artık bir milletvekili değil. Aziz milletin vekili, gazi meclisin bir parçası değil!
HDP'liler yine itiraz ettiler. Meclis başkanlığına gelen tezkereden, tezkerenin genel kurulda okunacağından haberleri yokmuş.
İnsanın sorası geliyor;
Tezkereden haberiniz yoktu da sivillerin öldürülmemesi gerektiğinden de mi haberiniz yoktu?
Bir siyasi partinin ilçe başkanlığına canlı bomba saldırısının yapılmayacağını da mı bilmiyordunuz?
Meşru kamu otoritesinin haricinde hiçbir kişi veya merciinin ceza kesemeyeceğini de mi öğretmediler?
"Şiddetin" kutsanmayacağını, "canlı bombanın" övülmeyeceğini, "silah ile siyasetin" yan yana gelmeyeceğini de mi duymadınız?
İnsanlık namına zerre miktarı iyi bir duygu, olumlu bir düşünce de mi yoktu içinizde?
HDP HÜKÜMSÜZDÜR
Açıklama yapan HDP sözcüsü, "bu karar bizim için hükümsüzdür" diyor.
Aksini beklemiyorduk zaten. Siyaseti elinin tersiyle iten, silaha sarılan, milletten aldığı oyu hendeklere gömen, çözüm umudunu bitiren HDP, millet için hükümsüzdür!
PKK'nın siyasi maşası olmuş bu HDP, örgüt desteği ile bir süre daha ayakta kalır belki. Canlı bombaları, terör eylemleri sayesinde kendilerinden bahsettirebilirler.
Baskı, zorlama, tehdit ve yalan ile az ya da çok oy da alabilirler.
Ama hiçbiri gerçeği değiştirmez. HDP siyasi olarak hükümsüzdür.
Arkalarında ekranlara çıkartıp saz çaldıran medya desteği olmayınca, terörü desteklemekte kendileri için çıkar olduğunu zanneden batılı devletler olmayınca HDP'nin ne hale geldiğini gördük. Fazlasını da göreceğiz. Örgüt uzantıları, başka hesapların piyonları belki bir müddet daha gündem olabilirler ama uzun vadede hükümsüzdürler.
HDP de hükümsüzdür!
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- İsmail Çağlar
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