Özgür basın
Türkiye'de özel televizyon kanalları sabah haberleri kuşağında daha hareketli, canlı ve popülist bir yayın akışı tercih ediyorlar. Sunucular haberler hakkında doğrudan yorum yapıyor, siyasi konularda açıktan destek veriyor veya muhalefet ediyorlar.
İzleyicilerin uyku mahmurluğunu atmaya çalıştıkları bir saatte daha canlı, heyecanlı ve hareketli bir program akışı tercih ediliyor.
İrfan Değirmenci de yıllardır bu genel çerçeveye uygun olarak Kanal D'de sabah haberlerini sunuyordu. Kanalın yayın politikasına uygun olarak özellikle AK Parti iktidarını eleştirirken gözünü budaktan sakınmıyordu. Sert eleştirileri ve popülist tonu sayesinde de belirli bir reyting oranını muhafaza ediyordu.
Şimdilik sebebi bize meçhul ama ne olduysa oldu Doğan Grubu İrfan Değirmenci'nin işine son vermeye karar verdi. Anlaşılan işten ayrılmasının gerçek nedeni kamuoyu ile kolay kolay paylaşılabilecek bir şey değil. Hal böyle olunca Doğan Grubu güzel bir bahane buldu. İrfan Değirmenci'nin iş akdi yıllardır devam ettirdiği AK Parti ve Erdoğan karşıtı tutumu bahane edilerek sonlandırdı. Yapılan açıklamaya göre İrfan Değirmenci sosyal medya paylaşımları ile Doğan Grubu'nun tarafsızlık ilkesini ihlal etmiş. Kim bilir belki de sözleşmede yer alan muhtemel tazminattan kurtulmak için böyle bir bahanenin arkasına sığındılar.
Hal böyle olunca "basın özgürlüğü" korosu bildik nağmeleri mırıldanmaya başladı; muhalif gazeteciler işten kovuluyor.
Sözümona muhalifliği, eleştirel düşünceyi, sorgulamayı kutsayan "basın özgürlüğü" korosu olayla ilgili sorulması gereken en temel soruların cevabını aramadan Doğan Holding'in gösterdiği hedefe dörtnala koşmaya başladı.
Peki nedir o sorular?
Soru: İrfan Değirmenci muhalif tutumu bugün mü benimsedi? Doğan Holding tarafsız yayın yapmaya bugün mü karar verdi?
Cevap: Hayır!
Yıllardır İrfan Değirmenci sabah haberlerini aynı muhalif tonda sunuyor ve yine yıllardır Doğan Holding tarafsız olduğunu iddia ediyor.
Soru: Tarafsızlık ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle kovulan İrfan Değirmenci'nin yerine sabah haberlerini sunmaya başlayan kişinin tutumu farklı mı? Veya Kanal D'nin yayın politikasında bir değişiklik oldu mu?
Cevap: Hayır. İrfan Değirmenci'nin yerine 15 Temmuz Şehitleri'nin hatırasına saygısızlık edecek kadar Erdoğan ve AK Parti nefretinden gözü dönmüş Emin Çapa getirildi.
Aydın Doğan birden fikir de değiştirmedi. Yıllardır neyse şimdi de aynı;
Doğan Holding'deki sözümona muhalif, eleştirel, idealist gazetecilerin patronu olan Aydın Doğan.
İşe alan Aydın Doğan, yıllardır muhaliflik namına türlü ucuzluğu ve hakareti yapmasına göz yuman Aydın Doğan, canı sıkılınca işten kovan Aydın Doğan, yerine bir başka militan muhalifi istihdam eden Aydın Doğan...
Çünkü o patron, hem de ülkenin en büyük medya holdinginin patronu.
Doğan Grubu bünyesinde çalışanlar da gazeteci değil işçi: Doğan'ın işçileri!
Şimdiye kadar gazetecilik namı altında patronun çıkarlarını savunan, raf ömürleri dolunca patron tarafından işten kovulan diğer bütün işçiler gibi; Uğur Dündar, Bekir Coşkun, Emin Çölaşan, Yılmaz Özdil ve diğerleri gibi.
Özgürlükler konusunda pek hassas, çok duyarlı olan sevgili gazetecilerimiz, mesela Ahmet Hakan Coşkun, Nevşin Mengü, İsmail Saymaz...
Meseleye bir de bu açıdan baksanız güzel olmaz mı?
- Haberler
- Yazarlar
- İsmail Çağlar
- Özgür basın
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Bizim mahallenin çocukları 15 Şubat 2017, Çarşamba Siz teröristsiniz, sizin yüzünüzden herkes ölüyor!.. Pendik-Kadiköy minibüsünde sarf edildi bu sözler, CHP üyesi...
- Hayırcılara tavsiyeler 12 Şubat 2017, Pazar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anayasa değişikliği paketini referanduma sunulmak üzere onaylaması ile bir seçim sürecine...
- Bir ağaç gibi tek ve hür 10 Şubat 2017, Cuma CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun neye evet neye hayır diyeceğini önceden kestirmek giderek güçleşiyor. İktidar ne derse...
- Böyle bir kara sevda 09 Şubat 2017, Perşembe Kılıçdaroğlu'nun FETÖ merakı bir türlü bitemedi. Kendisinden bu konuda yerli ve milli bir duruş beklemekten vazgeçeli...
- Hayır Oyu Vermek Parti Meselesi Değil! 08 Şubat 2017, Çarşamba Cumhurbaşkanlığı sistemi tartışılırken yapılan çok temel bir hata var. Sistemin neler getireceği hesap edilirken...