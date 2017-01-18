Yol Durumu
  1. Bu çocuk istismarı değil mi?
İsmail Çağlar İsmail Çağlar
  • 18 Ocak 2017, Çarşamba

Millet geliyor

Türkiye geleceği için geri sayım yapıyor. Türkiye, kendisini ekonomik olarak istikrarsızlığa ve durağanlığa, sosyal olarak dağınıklığa, siyasi olarak kaosa sürükleyen darbe anayasasını değiştirmek için son virajlarını dönüyor.
Anayasa teklifinin 18 maddesi, TBMM üye tamsayısının (550), beşte üç (330) çoğunluğunun karar yeter sayısını oluşturduğu Kurul'da oylandı ve tüm maddeler geçer oy aldı.
Tüm engellemelere, bel alta vurmalara, yakışıksız eylemlere rağmen; ilk önemli viraj dönüldü.
Millet iradesinin arkasında, yeni bir geleceği bekliyor. Her önemli virajında Türkiye'yi devirmeye kalkıp ülkeyi makûs kaderlere sürüklemeye çalışanlar, anayasa değişikliğinde de ellerinden geleni artlarına koymadılar.
Anayasa kitapçığı ile protesto yaptılar.
Oy için girdikleri sandıkta, kamuoyuna beyan ettikleri oyu kullanmak için dakikalarca oyalandılar.
Yetmedi, şiddete başvurdular.
Yumruklar, tekmeler, ısırmalar, küfürler... Sanırsınız ki vatan elden gidiyor!
Hayır! Vatan ele geliyor diye rahatsız oldular.
Millet başa geçiyor diye rahatsız oldular.
Arkalarına aldıkları gayr-i siyasi güçlerle milletin iradesine artık galebe çalamayacakları için rahatsız oldular. Milletin iradesine talip olacak, 15 Temmuz destanını yazan bu güzide milletten oy isteyecek yüzleri olmadıkları için rahatsız oldular. Artık oturdukları yerden kuru laf kalabalığıyla muhalefet yapamayacakları için rahatsız oldular.
Meclis'te Anayasa teklifinin 1.
Turu tamamlanınca, türlü türlü yollar aramaya başladırlar.
Sosyal medyada Anayasa değişikliğine karşı "ayağa kalkıyoruz" etiketiyle eylem yapmaya soyundular.
Ve gene çıplak kaldılar.
Kendilerinden başka ayağa kalkan olmadı.
Çünkü onlar görmese de nicedir bu millet ayakta.
Türkiye'nin geleceği için yoluna yürüyor.
Oturdukları yerden kalkmak bilmeyen sözde muhalefetimiz!
Evet, ayağa kalk!
Bak millet geliyor.

SEVİNÇ DAHA BÜYÜK
Bulduğu her fırsatta Türk milletini aşağılayan, değerleriyle alay eden bir dergi Der Spiegel. Der Spiegel'e yazmanın ön şartlarından biri Türkiye aleyhtarı olmak. Hâl böyle olunca, uzaktan Türkiye sevicileri için muhteşem bir mecra oluveriyor Der Spiegel. Sözde vatan sevicilerimiz, kafalarında kurdukları ve 80 milyon Türk vatandaşını bu kurguda hapsettikleri Türkiye'yi arıyorlar.
Kafalarında kurdukları Türkiye pozlarını Der Spiegel sayfalarında boy boy yayınlıyorlar. Türkiye'yi yerden yere vuran Der Spiegel'e kendilerini alkışlatmaktan muhteşem keyif alıyorlar. Der Spiegel ve muadili dergilerin Türkiye'yi kötüleme yarışına katıldıklarında, Türkiye'nin kafalarında kurdukları ülkeye dönüşeceğini sanıyorlar. Maalesef! Türkiye artık milletin iradesiyle şekillenen bir ülke olma yolunda adım adım hedefine doğru koşuyor.
Üstelik buna engel olmak için sarf ettiğiniz tüm çabalara rağmen.
Romanlarınızda, Türkiye'yi Türkiye yapan değerleri, karakter yaratma ve kurgu adı altında karalamanıza rağmen. Uzatılan her mikrofona, Türkiye'yi bıkmadan usanmadan aşağılayan demeçler vermenize rağmen. Size sayfalarını Türkiye aleyhine yazmak kaydıyla açan dergilere, Türk milletini yerden yere vuran üstü kapalı denemeler yazmanıza rağmen.
Elif Hanım!
Nineniz ölmüş, Allah rahmet eylesin.
Türkiye ise diriliyor.
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