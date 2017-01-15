Bu çocuk istismarı değil mi?
Çocukları istismar eden hayvandan aşağılık yaratık, duyarlı bir vatandaşın ihbarı üzerine tutuklandı. Ancak bu olay maalesef yeterince gündeme gelmedi. Haber bültenlerinde yayınlanmadı, açık oturumlarda tartışılmadı, gazeteler çarşaf çarşaf haber yapmadı.
Neden?
Hadise yeteri kadar gündem olmadı çünkü siyasi olarak kullanılmaya, AK Parti'yi ve muhafazakarları suçlamaya, İslam düşmanlığı yapmaya, ağza alınmayacak ifadelerle Müslümanlar'ı, vakıflarını, derneklerini, inançlarını aşağılamaya müsait değil.
Hal böyle olunca pek bir duyarlı muhalif medyamız, pek bir ahlaklı İslam düşmanı 'aydın'larımız, pek bir vicdanlı AK Parti karşıtı siyasetçilerimiz, Antalya'daki pedofili skandalını duymazdan ve görmezden geldiler. Ağızlarını açıp bir kelam etmediler, gazetelerinde ufacık olsun bir yer ayırıp haber yapmadılar, sosyal medyada bir paylaşımda dahi bulunmadılar, bir basın toplantısı dahi düzenlemediler...
Çocuk istismarcısı CHP'li çıkarsa ne olur?
Pedofili zanlısı Recep M., Antalya'da yayın yapan CHP'ye yakın bir gazetenin sahibi. Çocuk istismarı skandalı ortaya çıktıktan sonra üst düzey CHP'lilerle boy boy fotoğrafları da sosyal medyada yayınlandı.
AK Parti'yi tecavüzcü, muhafazakar STK'ları çocuk tacizcisi ilan ettiği birçok eski paylaşımının görüntüsü de ortaya çıktı. Evet yanlış duymadınız; CHP'li olan çocuk istismarcısı Recep M., bulduğu her fırsatta AK Parti'yi tecavüzcü, muhafazakar STK'ları çocuk istismarcısı, cemaatleri ve diğer dini yapıları sapık ilan etmiş. Hiç şaşırtıcı değil, çocuk istismarı yapacak kadar alçalmış birisinden beklenmeyecek bir davranış değil.
Gelelim çocuk istismarcısının üst düzey CHP'lilerle olan ilişkisine...
Pedofili sapığın sahip olduğu Manavgat Gerçek gazetesi adeta CHP'nin yayın organı. Gazete şu sıralar meclisteki saldırgan tutumu ile gündemde olan CHP Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın sık sık haberlerini yapıyor.
Gürsel Tekin, Mustafa Akaydın, CHP'li Adana Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP'li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Aykut Erdoğdu, CHP'nin kanalında program yapan Uğur Dündar, çocuk istismarcısı Recep M.'nin yakın ilişkide olduğu üst düzey CHP'lilerden sadece birkaçı.
Çocukları siyaset için istismar edenler
Sapığın CHP'li olmanın ötesinde birçok üst düzey CHP'li ile yakın ilişki içerisinde olması tabii ki CHP'yi çocuk istismarcısı yapmaz. Siyasi partiler kamusal organizasyonlardır, siyasetçiler de siyasetin tabiatı gereği mümkün olduğu kadar fazla kişi ile ilişki kurarlar.
İlişki kurdukları yerel bir gazetecinin çocuk istismarcısı bir sapık çıkması CHP'li siyasetçilerin suçu değildir.
Ama...
Çocuk istismarcısı sapık CHP'li çıktı diye vakayı görmezden duymazdan gelmek, gündem yapmamak, üzerinin örtülmesine ses çıkartmamak, yani çocuk istismarını bile siyasi amaçlar ve çıkar için istismar etmek çocuk istismarı kadar feci ve iğrençtir!
Çocukları sapıklık için değil ama siyaset için istismar etmektir!
- Haberler
- Yazarlar
- İsmail Çağlar
- Bu çocuk istismarı değil mi?
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