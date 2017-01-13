“Süper Güç” saçmalarken
Obama yönetimi ve Obama politikalarında etkili olan Amerikan devlet kurumları başarısızlıklarını Trump'a ağır bir miras olarak bırakmakta kararlı gözüküyorlar.
Bu nedenle normalde Amerika gibi bir "süper güç"ten beklemeyeceğimiz saçmalıklara imza atıyorlar. Rus diplomatların Amerikan başkanlık seçimlerine müdahil oldukları iddiası ile sınır dışı edilmeleri bu saçmalıklardan sadece bir tanesi. Putin, Amerika'nın bu hamlesine çok sakin bir şekilde karşılık verip, konuyu yeni başkan göreve başlayınca değerlendireceğini açıklayınca Amerika iyice açıkta kaldı.
GELELİM TÜRKİYE'YE…
Geçenlerde Ankara'daki Amerikan Büyükelçiliği'nden bir açıklama yapılmıştı. Şu "nokta" ile biten meşhur açıklama. Amerika hiçbir terör örgütüne yardım etmediğini, silah desteği vermediğini iddia etmişti.
İddiası daha inandırıcı olsun diye de açıklamaya "ABD hükûmeti, YPG veya PKK'ya silah ya da patlayıcı sağlamamıştır, nokta" ifadesini bile yerleştirmişlerdi.
Amerikalıların bu açıklaması hâliyle bekledikleri etkiyi doğurmadı.
Cümlenin sonuna daha fazla nokta, ünlem, soru işareti, iki nokta ve diğerlerini koysalar da gerçek değişmezdi; Amerika PKK'nın Suriye kolu YPG'ye silah ve patlayıcı sağladı.
Bu silah ve patlayıcılar Türkiye'deki terör eylemlerinde kullanıldı, nokta!
Şimdi Amerika SDG yani Suriye Demokratik Güçleri adlı paravan örgütün arkasına sığınarak kendini temize çıkartıyor. SDG; PKK'nın kurduğu onlarca örgütten sadece bir tanesi. Amerika, "biz PKK'ya ya da YPG'ye silah vermedik, SDG'ye silah verdik" iddiası daha inandırıcı olsun diye geçtiğimiz gün SDG'ye bir açıklama da yaptırdı. SDG açıklamasında bazı bölge hükümetlerinin iddia ettiği gibi biz PKK'nın parçası değiliz Suriye'nin bir parçasıyız diyor.
Açıklamanın başlı başına bir saçmalık değil aslında. Çünkü açıklamayı kendisinden pek de fazla ciddiyet beklemediğimiz bir terör örgütü yapıyor. Bırakın PKK'nın bir kolu olmadıklarını, dünyayı yönettiklerini veya Mars'da koloni kurduklarını iddia etseler de şaşırtıcı olmayacaktı. Neticede SDG de bir terör örgütü!
Ama aynı açıklama ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'un resmi Twitter hesabı tarafından paylaşılınca saçmalık boyutu ortaya çıkıyor.
Evet, yanlış duymadık, görmedik, okumadık… ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı SDG'nin açıklamasını "SDG, PKK ile bir bağı ya da ortaklığı olmadığını teyit ediyor" notu ile paylaştı. "Nokta"lı büyükelçilik açıklamasından sonra dünyanın "süper gücü" daha fazla saçmalayamaz herhalde diyorduk ki devamı da geldi.
Sosyal medyadan gelen bu dâhiyane(!) açıklamaya Türkiye'de sosyal medya üzerinden cevap verdi.
Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, şahsi Twitter hesabından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın açıklamasına cevap verdi;
"Bu bir şaka mı yoksa CENTCOM aklını mı yitirdi? Buna kim inanır?
ABD bir terörist grubu meşrulaştırma çabasından vazgeçmeli." Şimdi nefesimizi tuttuk ABD'nin yeni hamlesini bekliyoruz. Saçmalama seviyesini düşünürsek sanırım bir sonraki adım İbrahim Kalın'ı Twitter'da engellemek olabilir.
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- İsmail Çağlar
- “Süper Güç” saçmalarken
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