Batı Tiryakiliği
Türkiye'nin hiçbir hâlini beğenmeyen bu tiryakilerimiz için her durumunun en mükemmel örneği Batı'da mevcut. Türkiye'de uzatılan OHAL için demediklerini bırakmıyorlar.
Batılı ülkelerin OHAL'i defalarca uzatmaları karşısında ise şakşakçılık yapmaktan geri durmuyorlar.
Fransa OHAL'i 15 Temmuz 2017'ye kadar uzattı. Batı tiryakilerimizin bu konudaki yorumu nedir sizce?
"Adamlar haklı. Tabi ki uzatacaklar.
Önlem almasınlar da Avrupa teröre mi teslim olsun?" Ya peki Türkiye?
Söz konusu Türkiye ise işler değişiyor.
Onlar için Türkiye bir cehennem.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise baş düşman. Türkiye mi dediniz, Erdoğan mı dediniz. Sakın!
Bütün dengeleri alt üst oluyor.
Nefesleri daralıyor. Sinirleri hırpalanıyor. Sahi Türkiye ve Erdoğan size neden bu kadar dokunuyor?
Sahi siz kimsiniz?
Ve neredensiniz?
Millet aynı yerde saf tutuyor
Türkiye, dünya tarihinde eşi ve benzeri görülmemiş bir terör saldırısına maruz kaldı 15 Temmuz'da. Sonrasında ise terör tüm yüzüyle Türkiye'de kendini gösterdi.
15 Temmuz'da yıkamadıkları Türkiye'yi terör saldırılarıyla yıkmak için ellerinden geleni artlarına koymadılar.
15 Temmuz'da yıkamadıkları milleti başka yollarla yıkmak için ardı ardına operasyonlar yaptılar. Bunların kimi ekonomikti, kimi terör saldırısı şeklindeydi.
Türk milleti hepsine göğüs gerdi. Dik durdu. Korkmadı. Yılmadı. Yıkılmadı.
Şer odakları usanmadı.
Kıyamete kadar da usanmayacaklar.
Millet de usanmadı. Kıyamete kadar da usanmayacak.
Milletin seçtiği, 15 Temmuz günü milletiyle birlikte hareket eden, dağın taşın arkasına saklanmayan siyasi irade, şer odaklarının kökünü kurutmak üzere OHAL'i meclisin onayıyla uzattı.
Ne oldu?
Fransa'daki OHAL'i öven Kılıçdaroğlu, söz konusu Türkiye olunca yine bildik türküleri okumaya başladı.
Ne sazı çekilir, ne sözü çekilir.
Çekilmeyeceği gibi ne ülkeye ne millete faydası var.
CHP yine HDP ile aynı safta.
Milletimiz de "Tüm şer odakları temizlenene kadar, OHAL devam etsin.
Yeter ki Türkiye'miz böyle bir ihaneti, böyle bir şerri bir daha yaşamasın" diyerek, 15 Temmuz'da saf tuttukları liderinin ardında saf tutuyor.
HDP'lilerin şovu
Başından beri OHAL'den rahatsızlık duyan HDP'lilerin şovu devam ediyor.
HDP Urfa Milletvekili Osman Baydemir'e göre Türkiye tarihinin en karanlık döneminden geçiyoruz.
Neden?
Çünkü OHAL kapsamında Türkiye'deki tüm terör örgütlerine ve onların destekçilerine karşı topyekûn bir mücadele yürütülüyor.
Türkiye'nin 2023 hedeflerine giden yolu tıkayanlarla, bebek, çocuk, genç, yaşlı ayırmaksızın insanları katledenlerle bir bir hesaplaşılıyor. Bu da birilerini son derece rahatsız ediyor.
Neden etmesin. Onlara da hak verin.
Siz de kandan, çatışmadan, kaostan beslenseniz sizi de rahatsız eder.
HDP'nin de rahatsızlığı bundan.
Teröre kucak açan, kucak açmakla yetinmeyip terör örgütü PKK'nın her türlü taşeronluğunu yapan, siyasi maşası HDP'nin sözde milletvekilleri, şov yapmaktan da geri kalmıyorlar.
PKK'nın üstlendiği birçok katliama sessiz kalan, sırtını millete, temsil ettiklerini iddia ettikleri halka değil de katil bir terör örgütüne dayayan HDP'liler; DEAŞ terör örgütü eylem gerçekleştirdiği zaman barış elçisi kesiliyorlar.
Türkiye'de kan aktıkça için için sevinenler, barış şovu yapıyorlar.
Yiyene afiyet olsun.
Bizim bu sözlere karnımız tok.
- Haberler
- Yazarlar
- İsmail Çağlar
- Batı Tiryakiliği
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Terör fırsatçıları 04 Ocak 2017, Çarşamba Terör karşısında bir üzülenler var, bir de ellerini ovuşturanlar. Üzülenler vakur bir şekilde acılarını yaşıyor....
- 2017’de dünya 01 Ocak 2017, Pazar Dünyanın 2017 senesinde daha iyi bir yer olması hepimizin ortak temennisi. Bu temenni gerçeğe dönüşecek mi diye...
- CHP gerici zihniyete teslim edilemez 30 Aralık 2016, Cuma "Türk milleti bana bir görev yüklüyorsa benim bundan kaçmak gibi bir seçeneğim olabilir mi, olamaz. Bir dip dalgası...
- Amerika’dan açıklama değil destek bekliyoruz 29 Aralık 2016, Perşembe ABD DAEŞ'le mücadelede Türkiye'nin yalnız bırakıldığının dillendirilmesine belli ki çok içerlemiş. Konuyla ilgili...
- Twitter’ın kuşu bu sene ne anlattı 28 Aralık 2016, Çarşamba Twitter 2016'nın ilk yarısı için şeffaflık raporunu yayınladı. Rapor hangi devletin Twitter'dan ne kadar bilgi...