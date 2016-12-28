Twitter’ın kuşu bu sene ne anlattı
Önceki yıllarda rapor yayınlanır yayınlanmaz Türkiye'de malum 'basın özgürlüğü' savunucuları kızılca kıyameti koparır;
Türkiye'nin Twitter'dan çok fazla bilgi talep ettiğini, sosyal medyayı kontrol altına almaya çalıştığını, ifade ve basın özgürlüğünü kısıtladığını sayıklamaya başlarlardı.
Bu kadarla kalsa iyi, hızını alamayıp Türkiye'nin bir diktatörlüğe dönüştüğünü iddia ederlerdi. Ne de olsa beyin de bedava saçmalamak da!
Yine bildiklerini okuyacaklar, Türkiye'de özgürlüklerin kısıtlandığını iddia edecekler, hızla otoriterleştiğimizi, tek adam yönetimi altında yaşadığımızı, ülkenin bir diktatörlüğe döndüğü saçmalıklarını tekrarlayacaklar ama bunu Twitter ve sosyal medya üzerinden yapamayacaklar. Çünkü 2016'nın ilk yarısının verilerine göre;
♦ Türkiye Twitter'dan en fazla bilgi talep eden ülkeler arasında 5. sırada yer alıyor
♦ Türkiye'den önceki ilk dört sırada Amerika, İngiltere ve Fransa gibi pek bir demokrat ülkeler yer alıyor
♦ Twitter Amerika, İngiltere ve Fransa'nın bilgi taleplerine %70'in üzerinde olumlu cevap verirken, Türkiye'nin bilgi taleplerinin tamamını geri çevirmiş
♦ Pek medeni bir o kadar demokrat batılı ülkeler Twitter'dan aldıkları bilgilerle sosyal medya kullanıcılarını kısıtlarken Türkiye bu imkandan mahrum kalmış.
Rakamlar böyle söylüyor.
Hem bu rakamlar 'diktatör'ün değil, özgürlük kuşu ilan ettikleri Twitter'ın açıkladığı rakamlar.
Geçmişte Türkiye'nin terörle mücadelesini, terörün sosyal medya üzerinden nasıl propaganda yaptığını görmezden gelerek sadece Türkiye'nin bilgi taleplerinin sayısının fazla olmasına bakarak Türkiye'yi eleştiren basın özgürlüğü sevdalılarına şimdi ne yapmak düşer?
Eğer bir nebze olsun samimilerse, ilkelilerse, fikri takip sahibi iseler, ifade hürriyetine önem veriyorlarsa, gerçekten basın özgürlüğünü umursuyorlarsa yaptıkları hata ile yüzleşmeleri lazım;
♦ Biz rakamların ne anlattığına bakmadık,
♦ sadece yüzeysel bir okuma ile rakamları gördük,
♦ Türkiye'nin bilgi taleplerinin fazla olmasının arkasında yatan neden nedir diye düşünmedik,
♦ peşin hükümle Türkiye'yi mahkum ettik, demeleri ve hataları ile yüzleşmeleri gerekir.
Peki bunu yapacaklar mı?
Kesinlikle hayır. Ya bu şeffaflık raporu hiç yayınlanmamış gibi yapacaklar ya da Twitter'ın yayınladığı rakamları çarpa çırpa yine Türkiye'yi karalayacak bir şeyler icat edecekler.
Çünkü dertleri ne sosyal medya, ne Twitter, ne ifade hürriyeti ne de özgür basın. Tek dertleri bir şekilde Türkiye'yi eleştirmek, kendi iktidarlarını muhafaza etmek, ülkeyi yakmak pahasına AK Parti'yi yıkmak...
Demokrasi de, insan hakları da, basın özgürlüğü, çocuk istismarı da, küçük yaşta zorla evlendirilen kız çocukları da, ağaç da, park da, yeşil de bu iktidar hırsı için olsa olsa kullanışlı birer araç onlar için. Güç için koca bir ülkeyi ateşe atmayı göze alanlar o ülkede yaşayanların hayat hakkını da, ifade hürriyetini de, çocuğunu da önemsemezler!
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- İsmail Çağlar
- Twitter’ın kuşu bu sene ne anlattı
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