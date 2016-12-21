Suikast senaryosu
İlk bakışta acemilik ön plana çıkıyor.
Oluşturulmak istenen algı ortada: "Radikal İslamcı" bir terörist Rus sefiri öldürür. Türkiye-Rusya ilişkileri tekrar raydan çıkar. Türkiye Suriye'de etkisiz aktör konumuna getirilip, Fırat Kalkanı operasyonun kazanımları ortadan kaldırılır. Ve Türkiye DEAŞ'a destek veriyor kampanyası tekrar başlar.
Senaryo bu!
Kusursuz ancak kusursuz olduğu kadar da gerçek dışı bir hikaye. Senaryo tutsa Türkiye'yi büyük bir sıkıntıya sokacaktı.
Ama tutmayınca, gerçek bir yerden ortaya çıkınca bütün senaryo çöktü işte.
RAKİPLERİMİZ BOŞ DURMUYOR PEKİ YA BİZ?
Rakiplerimiz boş durmuyor. Ellerindeki tüm imkanı Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak, artan etkinliğini azaltmak için kullanıyorlar.
Beşiktaş'ta yapılan terör eylemi de, Kayseri'de ve Rus sefire düzenlenen suikast de birbiri ile alakalı. Kriminal bir alakadan bahsetmiyorum ancak bu terör eylemlerinin siyasi olarak aynı amaca hizmet ettiği ortada. Türkiye bu çemberi kırmalı. Peki ama nasıl?
Cevap basit ancak uygulaması biraz zahmetli. Millet olarak gönül birlikteliğimizi en yüksek seviyeye çıkarmalıyız ve bunu yaparken de duygularımızın aklımızı gölgelemesine müsaade etmemeliyiz.
İşe bu saldırılarının hepsinin Türkiye'nin etkinliğini azaltmak amacına hizmet ettiğini asla unutmayarak başlayacağız. Bu gerçeği aklımızdan bir an bile çıkartmazsak hem direncimiz artar hem de odağı kaybetmemiş oluruz.
Ve bu saldırıların bizi yolumuzdan alıkoymaması gerekiyor. Türkiye Suriye'de de, iç politika gündeminde Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne geçişi de, FETÖ ile mücadeleyi de asla aksatmamalı. Çok yönlü çok ortaklı saldırıları durdurmanın yolu çok yönlü yürüyüşümüze devam etmektir.
Yılmadan, yorulmadan, umutsuzluğa kapılmadan...
Her türlü tedbiri almalıyız ve bunun yanında hiçbir şey olmamış gibi yolumuzda yürümeye devam etmeliyiz.
FETÖ ABARTILIYOR DİYENLER
Rus sefire düzenlenen suikastın FETÖ işi olduğu ortada. FETÖ 17-25 Aralık, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nde topluca yaptığı intihar saldırılarından sonra şimdi de bireysel bir intihar saldırısı düzenledi.
DEAŞ, PKK ve FETÖ aynı yöntemi kullanıyorlar. Üç örgüt de terörün belki de vahşi şekli olan intihar saldırıları düzenliyor.
Hala FETÖ hakkında kanıt, mahkeme kararı, objektif bulgu vesaire isteyen "batılı müttefiklerimizin" kulakları çınlasın.
Kulakları çınlaması gereken diğerleri ise içeride;
* FETÖ ile mücadelede kurunun yanında yaş da yanıyor diyenler
* Miting meydanlarında FETÖ'cülerin adını okutup alkışlatanlar
* OHAL'in bir an önce kaldırılması gerektiğini savunanlar
* Binlerce kişi işinden atıldı diye duyarlı insan pozu kesenler
Hem kulakları çınlaması gerekiyor hem de utanmaları.
Sefir suikastının arkasındaki FETÖ parmağını Rusya görmüşken kendileri görmediği için, FETÖ ile mücadeleyi hala bir küçük siyasi çıkarlar için sulandırmaya kalktıkları için utanmalılar.
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- İsmail Çağlar
- Suikast senaryosu
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