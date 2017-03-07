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  1. Bülent bey utanın!
Levent Tüzemen LEVENT TÜZEMEN
  • 07 Mart 2017, Salı

Kurtarıcı Eren

Galatasaray, Antalya'da yönetimin, futbolcuların ve teknik heyetin kaderini belirleyecek müthiş bir maç kazandı. Ve bu zaferi sarı-kırmızılı oyuncular 10 kişi kalmalarına rağmen elde etti. Maçın başından itibaren başta Bruma ve Josue olmak üzere Chedjou hariç tüm oyuncular 3 puan almak için coşkulu ve mücadele gücü yüksek bir oyun ortaya koydu. Galatasaray'ın en iyileri maç boyu pozisyon arayan, bazen Sneijder gibi oynayan, boş koşular yaparak arkadaşlarıyla pas alışverişine giren Bruma'ydı. Josue iki gole asist yaparken, Sneijder'in formsuz olduğu dönemde yöneticilere ve teknik heyete adeta 'Beni gördünüz mü?' mesajı gönderdi.

PALABIYIK GELİŞMELİ!
Tudor'u ve Chedjou'yu eleştiriyorum. Büyük bir takımın teknik direktörü, hakem kararı yanlış da olsa bu kadar ağır öfkelenmemeli ve kendini attırmamalıdır. Çünkü Tudor, hırslı ve kulübeden oyuncularına enerji veren bir teknik adam. Eren golcülüğünü hatırlarken sadece iki mükemmel gole imza atmadı. Hem kurtarıcı oldu hem de Galatasaray'ın zirveyi takip etmesini sağladı. Hakem Ali Palabıyık beni şaşırtmaya devam ediyor. FIFA kokartı takıncaya kadar mükemmel bir hakemlik yapıyordu. Kokartı taktıktan sonra cesaretini kaybettiği gibi sistemin fikirlerine göre düdük çalmaya başladı. Palabıyık, bu anlayışla bir Cüneyt Çakır gibi Avrupa'da asla yükselemez.

MAÇIN EN iYiSi BRUMA
Çok etkiliydi. Görevini yerine getirdi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ ALİ PALABIYIK
Kötü bir maç yönetti. Sahada yoktu.

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