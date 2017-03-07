Kurtarıcı Eren
PALABIYIK GELİŞMELİ!
Tudor'u ve Chedjou'yu eleştiriyorum. Büyük bir takımın teknik direktörü, hakem kararı yanlış da olsa bu kadar ağır öfkelenmemeli ve kendini attırmamalıdır. Çünkü Tudor, hırslı ve kulübeden oyuncularına enerji veren bir teknik adam. Eren golcülüğünü hatırlarken sadece iki mükemmel gole imza atmadı. Hem kurtarıcı oldu hem de Galatasaray'ın zirveyi takip etmesini sağladı. Hakem Ali Palabıyık beni şaşırtmaya devam ediyor. FIFA kokartı takıncaya kadar mükemmel bir hakemlik yapıyordu. Kokartı taktıktan sonra cesaretini kaybettiği gibi sistemin fikirlerine göre düdük çalmaya başladı. Palabıyık, bu anlayışla bir Cüneyt Çakır gibi Avrupa'da asla yükselemez.
MAÇIN EN iYiSi BRUMA
Çok etkiliydi. Görevini yerine getirdi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ ALİ PALABIYIK
Kötü bir maç yönetti. Sahada yoktu.
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- LEVENT TÜZEMEN
- Kurtarıcı Eren
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