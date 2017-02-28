Bülent bey utanın!
Talisca'nın "Kuş taşa çarptı" örneği attığı golde topun Bruma'nın sırtına çarpıp ağlara gitmesi Beşiktaş'ı zirvede Başakşehir ile birlikte bıraktı.
Hakem Bülent Yıldırım derbinin şifresi oldu. Atınç'ın Yasin'e yaptığı penaltıyı verdi sonra yardımcısı Ekrem Kan'ın uyarısıyla iptal etti. Atınç'ın Yasin'i eliyle itmesini ve ayağına basmasını biz trübünden gördük Bülent Yıldırım gördü, verdi ve iptal etti.
Aynı Bülent Yıldırım 1 metre önünde Talisca'nın Selçuk'un tendonuna bastığını gördü. Kartın rengi kırmızıyda.
Hakem Yıldırım sırf kırmızı kart göstermesin diye yardımcısına "Ne diyorsun?" diyerek sarı kart çıkardı. Eğer Talisca atılsaydı gol olur muydu?
Kamuda görev yapan Bülent Yıldırım ne kadar utanır bilmem ama MHK'ye yaptığı bu atamadan dolayı yazıklar olsun. Beşiktaş, Türkiye'nin en iyi futbol oynayan takımı. Hakemlere de hiç ihtiyaç yok. Zaten Igor Tudor da Beşiktaş'ın üstünlüğünü durdurmak için Conte'nin taktiği 3-5-2'yi G.Saray'a ilk yarı oynattı ve başarılı oldu. Eğer G.Saray kaybettiği maçlarda da bu anlayışla oynasaydı puanı daha fazla olur ve Beşiktaş'a yenilgisi zirveden uzaklaşmasını engellerdi.
Selçuk'un yerine Tolga değil bence Josue girmeliydi. Tolga kaptırdığı toplarla ve yaptığı pas hatalarıyla yine saç-baş yoldurttu.
Ben Riekerink'i 72'de oyuncu değiştirdiği için eleştirmiştim. G.Saray'a gol gerekiyodu ve Tudor'un 75'te Eren-Rodriuges ikilisini oyuna alması geciken hamleydi. İvedilikle Rodrigues yenilen gol sonrası Yasin'in yerine hemen alınmalıydı. G.Saray'ın artık iki rakibi var; önünde Başakşehir arkasında Fenerbahçe. Tudor bu oyun planını geliştirerek uygulamaya devam etmeli.
MAÇIN EN iYiSi TALISCA
Golünü attı. Önemli işlere imza attı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ SELÇUK
Kötü futbol oynadı. Çıkması doğru karardı.
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- LEVENT TÜZEMEN
- Bülent bey utanın!
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