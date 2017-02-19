Bir doğru bir yanlış
Öfkeyle alınan kararlar zarar getirirmiş.
Tudor'un, Bruma'yı Rize'ye getirmemesinin bedeli ağır oldu.
İkinci yarı oyun Bruma'nın kalitesine ve becerisine göre şekillenmişti.
Rodrigues boş alan bulmasına rağmen etkisiz kaldı. Rodrigues'in yakaladığı gol pozisyonlarını Bruma yakalasa, ayak içi vuruş becerisiyle kesin gol yapardı. Galatasaray'a Igor Tudor'un elinin değdiğini ilk yarıda gördük. Galatasaraylı oyuncular ilk 45'te müthiş koşarken hem oyuna ve topa hakim oldular hem de önde yaptıkları presle Rizespor'u hiç çıkarmadılar.
Futbolda 1-0 her zaman riskli skordur.
Rize ikinci yarıya ön baskıyla başlayınca G.Saray zorlandı.
Rize savunmasının önünde Podolski duvar olamayınca toplar G.Saray kalesine çabuk geldi.
Rodrigues-Yasin ikilisi de kolay top kaptırınca Rizespor kanatlardan Özgür Çek ve Ahmet İlhan ikilisiyle etkili bindirmeler yaptı. G.Saray rakibine ilk 45'te tek pozisyon bile vermedi ama ikinci yarıda baskı yemesine rağmen Rodrigues, Yasin, Tolga Ciğerci ve Podolski ile gol olacak pozisyonları harcadı..
Tudor'un oyundan düşen Josue'yi çıkarıp orta alanı güçlendirmek için Tolga'yı alması mantıklıydı.
Ancak Chedjou ile birlikte G.Saray'ın iyilerinden Linnes'in çıkması ve Semih'in sol beke geçmesi yanlış bir fanteziydi..
Eğer Ahmet Çalık girdiğinde Semih sol beke geçtiğinde Yasin'den daha fazla bindirme yapan Linnes öne itilseydi doğru olurdu. Çünkü Yasin, maç boyu gölge markaj yaptı. Yani sahte oynadı.
MAÇIN EN iYiSi LINNES
Galatasaray'ın iyilerindendi ama çıktı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ YASİN
Maç boyunca sahte oynadı. Adam kovalamadı.
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- LEVENT TÜZEMEN
- Bir doğru bir yanlış
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