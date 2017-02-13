Galatasaray inanmamış
Ama başta Riekerink olmak üzere hiçbir Galatasaraylı futbolcu inançlı değildi. Özellikle Rodrigues kaçırdığı golden sonra çok rahat gole çevireceği pozisyonda "Yine kaçırırsam bana laf ederler" korkusuyla topa vurmayıp pas verdi. Yönetimin yetersiz ve çapsız Riekerink'e bu kadar tahammül göstermesine aklım ermiyor. G.Saray maça önde Eren arkasında Podolski ile başlamalıydı. 3 aydır topa vurmayan ayrıca futbol aklı bile olmayan Tolga Ciğerci'yi oynatan ve takıma ısınan Josue'yi kulübede tutmak eğer Riekerink'in kararıysa ben bugünden itibaren bu hocayı Florya'ya bile sokmam. Rodrigues- Yasin ikilisini çıkarıp Sinan'ı almak tam bir futbol cahilliği idi.
Galatasaray'ı sezon başından beri kanatlardan taşıyan Bruma değil mi? Eren girip, Poldi forvet arkasına Bruma da kanada geçince ve Josue geç de olsa oyuna girince Galatasaray, Kayseri kalesinde pozisyonlar buldu. Yenen goller tesadüf değil. Savunmada Hakan Balta-Semih ikilisi birlikte oynadıkça Galatasaray kafa golleri yemeye devam eder.
Mancini, Semih'i kafa toplarındaki zaafı yüzünden sağbek oynatıyordu.
Ayrıca yönetim Ahmet Çalık'ı 2.5 milyon dolara kulübe genç ve yakışıklı olsun diye mi aldı? Peki Chedjou neden affedildi? Chedjou olsa duran toplarda ileri çıkar ve kafa vuruşları yapardı. Bu arada doğru dürüst şut bile atamayan Tolga Ciğerci'nin Podolski'nin yanında frikik atması skandaldı.
MAÇIN EN iYiSi KAYSERİSPOR
Kayserisporlu oyuncuların tamamı iyiydi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ RODRIGUES
Maçın en kötü ismi tartışmasız Rodrigues'di.
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- LEVENT TÜZEMEN
- Galatasaray inanmamış
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