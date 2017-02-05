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  1. İki yıldız takımı sırtladı
Levent Tüzemen LEVENT TÜZEMEN
  • 05 Şubat 2017, Pazar

10’suz olmuyor!

Levent Nazifoğlu, Sneijder ile ilgili yorum yaparken şöyle demişti:
"Hollandalı yıldız oynamadığında, Galatasaray sahada başı kesilmiş tavuğa benziyor." Sneijder çıktı, Galatasaray'ın oyun aklı kayboldu, senkron bozuldu.
Sneijder sonrası Galatasaray'ın ofsayttan yediği gol, kupadan elenişinin işaretiydi. Galatasaray maçlarını, artık Mete Kalkavan yönetmemeli. Ofsayt golünde belki yardımcısının hatası vardı ama göz göre göre Josue'ye dirsek atan Emre'ye kırmızı kart gösterememesi, hakemliğindeki yetersizliğin en büyük kanıtıydı. Mete Kalkavan, öncelikle futbolu bilmiyor. Tribünler elenişe tepki gösterirken Riekerink'i istifaya davet etti.
Hollandalı hocanın yetersiz olduğunu biliyoruz ama bir insan kendi yaptığı doğruları inkar edecek tercihler yapar mı? Ligde kaybettiği Başakşehir'e karşı yine Carole ile çıkar mı? Başakşehir ilk yarı tüm atakları Carole'nin bölgesinden yaptı. Özellikle Akhisar maçının doğru ikilisi Josue ile Selçuk'tu. Vatandaşı bal yapmayan de Jong'a yer açmak adına Josue'yi kulubüye mahkum etti. Sneijder sakatlanmasıydı Josue oyuna girmezdi.
Girmesine rağmen bu değişikliğin doğru olduğunu düşünmüyorum. Bruma, sonuca isyan eden tek oyuncuydu. Geriye geldi, top çıkardı, rakibi kovaladı, kanatlardan bindirdi, golü atmak için çırpınıp durdu. Başakşehir sistem takımı olduğunu bir kez daha kanıtladı.
Galatasaray'ı üzerlerine çekip, başarıyla kontratağa çıktılar.
Özellikle Visca ile Carole'ün bölgesinden müthiş bindirmeler yaptılar. Eğer Emre atılsaydı bu sistem işler miydi ? Eğer takımlar Başakşehir'i yenmek istiyorlarsa en az 2-0'lık skoru bulmaları gerekir.

MAÇIN EN iYiSi MUSTAFA
İki gol attı. Adebayor onu alkışladı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ CAROLE
Rakibin tüm atakları onun bölgesinden geldi.

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