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  1. Bu Poldi kalmalı
Levent Tüzemen LEVENT TÜZEMEN
  • 29 Ocak 2017, Pazar

İki yıldız takımı sırtladı

Ayağa pas oynama konusunda ligin en başarılı takımı kabul edilen Galatasaray'ın, hücumda yaşadığı zenginliğin şifresi;
Podolski'dir.
Alman yıldız, sahaya sadece tecrübesini ve kalitesini yansıtmıyor, akıl koyuyor, Sneijder'e ve kanatlarda oynayan Bruma, Yasin ve hatta Rodrigues'e mükemmel duvar olup, asist yapıyor.
Özellikle Bruma'nın attığı ilk golde müthiş bir asist yaptı.
Poldi'nin yerinde Eren olsa, yüksek teknik gerektiren pas verme olayı gerçekleşemezdi. Riekerink; hücum hattını Sneijder, Bruma, Yasin, Poldolski ve Rodrigues'den kurduğu sürece Galatasaray'ın, üretkenliği, pozisyon bulma zenginliği üst düzeyde olur. Akhisar maçında bu fotoğrafın parladığını gördük.

SELÇUK KENDİNE GELDİ
Galatasaray'ın, saha içi öğretmeni kesinlikle Sneijder... Hollandalı yıldız, çok koşup iyi mücadele ettiği sürece, bütün takım pozitif etkileniyor. Karabük'te olmamasının bedelini Galatasaray kaybederek ödedi. Sneijder de sezon sonuna kadar artık kolay kart görmemeli, çünkü Galatasaray'ın onun aklına, yeteneğine, liderliğine ve kalitesine çok ihtiyacı var. Ayrıca Sneijder, Poldi ile uyumlu bir birliktelik yaşarken, yönetime de 'Alman yıldız kalmalı' mesajını yolladı. Haftalardır eleştirilen Selçuk İnan, koşu kalitesi ve mücadelesini yükseltirken, topu kullanma konusunda az pas hatası yaptı. De Jong'un yokluğunda Josue, üstlendiği görevi 'Ben ilk 11'de kalıcı olmak istiyorum' dercesine dikkatli, etkili ve başarılı bir şekilde yerine getirdi.

MAÇIN EN iYiSi PODOLSKi&SNEIJDER
Tecrübe, akıl ve kalite. Hepsi onlarda vardı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ AKHiSAR
Takım halinde kötü oynadılar. İyi olan yoktu.

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