Bu Poldi kalmalı

Galatasaray'ın gruptan ikinci olarak çıkması başarı sayılmaz. Riekerink, Elazığ ve Erzincan deplasmanlarında ideal kadrolara yakın bir takımla oynasaydı G.Saray, Başakşehir ile karşılaşmayacaktı. G.Saray, final niteliğindeki tek maçlarda takım olarak iyi konsantre oluyor.

Başakşehir'e karşı bu özelliklerini yansıtırlarsa kupa finaline kadar giderler.

Erzincan maçı Podolski'nin gecesi oldu.

5 gol atan, Bruma'ya ve Rodrigues'e mükemmel paslar sunan Alman yıldız, etkileyici oyunuyla adeta yönetime 'Ben gidersem, yerime benim gibi bir oyuncu bulabilir misiniz?' şeklinde bir mesaj gönderdi.



LAUBALİĞİN ESERİYDİ

Yani Podolski yönetimi ipotek altına aldı. Eğer Podolski kalır, kanatlarda da birbirleriyle değişmek kaydıyla Bruma ve Rodrigues oynar, Sneijder de maestroluk yaparsa, Aslan zirve yarışını sürdürür.

Gecede iki farklı flaş olay vardı. 1-Karabük'te takımını yalnız bırakan Snejider, dün mükemmel oynadı ve çok çalıştı.

2-De Jong'un oyundan atılması laubaliliğin eseriydi. İlk faulü çok gereksizdi.



MAÇIN EN iYiSi PODOLSKI

Attığı 5 golle yıldızlaştı. Kalmalı.



MAÇIN EN KÖTÜSÜ DE JONG

Oyundan atılması laubaliliğinin eseriydi.



