Keşke başa dönebilseler!
MAÇIN EN iYiSi PODOLSKI
Alman yıldız attığı iki golle yıldızlaştı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ ÇAĞLAR
Daha iyi bir kaleci olduğunu biliyorum.
- Haberler
- Yazarlar
- LEVENT TÜZEMEN
- Keşke başa dönebilseler!
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Sabri’den utansınlar 15 Ocak 2017, Pazar Sabri'yi bazen ağır eleştirdim, bazen de alkışladım. Ama Sabri'nin yetiştiği G.Saray'a karşı yüklendiği aidiyet...
- Bu futbolla bu kadar! 29 Aralık 2016, Perşembe Galatasaray'ın Tuzlaspor karşısında ilk maçta güçlükle aldığı galibiyetten sonra bu kez daha dikkatli olacağını...
- Sneijder’in gecesi 26 Aralık 2016, Pazartesi SneIjder, "Bu gece sizlere futbol resitali sunacağım. Sadece iyi oynamayacağım, attıracağım gollerle tüm stada...
- G.Saray oynamıyor! 22 Aralık 2016, Perşembe Riekerink, maçtan sonra "Kazandık, mutluyum ama oynanan futboldan hiç memnum değilim" dedi... Galatasaray, Bursa...
- Riekerink sınıfta kaldı 19 Aralık 2016, Pazartesi Basın toplantısında "Osmanlı'yı iyi analiz ettik" diye hava atan Riekerink dersine çalışmamış.. Osmanlıspor, 10...
LEVENT TÜZEMEN Tweetleri