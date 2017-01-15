Sabri’den utansınlar
Özellikle; Eren ile Josue ikilisi G.Saray'ı hep eksik oynattı. Doğum tarihlerine baktım; Eren; 1988, Josue; 1990 doğumlu. 1984 doğumlu Sabri ileri geri çalıştı, sürekli kanat değiştirdi, savunmaya yardıma geldi. Sabri'den utanmaları gereken Josue-Eren ikilisi koşmadıkları ve mücadele etmedikleri gibi takım savunmasına katkı bile yapmadılar.
Konyaspor'un ciddi pozisyonlar bulduğu maçta Rodrigues girene ve Ali Çamdalı atılana kadar G.Saray'ın tek olumlu atağı yoktu.
Selçuk çok koştu ama kalitesine yakışmayan top kayıpları ile pas hataları yaptı. Sneijder maç içinde kopuk kopuktu.
Ama gördüğü sarı kart kendisine yakışmadı.
Karabük'te G.Saray Sneijder'i arayacak. Riekerink'i uyarıyorum;
Josue bu dökülen haliyle Sneijder'e asla alternatif olamaz. Eğer G.Saray yönetimi iyi bir golcü alamayacaksa Podolski'nin kalmasını sağlamalı.
MAÇIN EN iYiSi SABRİ
Tek kelimeyle maçın yıldız ismi Sabri'ydi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ EREN DERDİYOK
Galatasaray'ın golcü ismi dün sahada hiç yoktu.
- Haberler
- Yazarlar
- LEVENT TÜZEMEN
- Sabri’den utansınlar
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Bu futbolla bu kadar! 29 Aralık 2016, Perşembe Galatasaray'ın Tuzlaspor karşısında ilk maçta güçlükle aldığı galibiyetten sonra bu kez daha dikkatli olacağını...
- Sneijder’in gecesi 26 Aralık 2016, Pazartesi SneIjder, "Bu gece sizlere futbol resitali sunacağım. Sadece iyi oynamayacağım, attıracağım gollerle tüm stada...
- G.Saray oynamıyor! 22 Aralık 2016, Perşembe Riekerink, maçtan sonra "Kazandık, mutluyum ama oynanan futboldan hiç memnum değilim" dedi... Galatasaray, Bursa...
- Riekerink sınıfta kaldı 19 Aralık 2016, Pazartesi Basın toplantısında "Osmanlı'yı iyi analiz ettik" diye hava atan Riekerink dersine çalışmamış.. Osmanlıspor, 10...
- Tek isyankar Bruma 12 Aralık 2016, Pazartesi Duygularımızın donduğu, yüreğimizin dağlandığı, kanımızın çekildiği hain bir saldırı yaşadık. Şehit olanlara Allah...
LEVENT TÜZEMEN Tweetleri