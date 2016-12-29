Bu futbolla bu kadar!

Galatasaray'ın Tuzlaspor karşısında ilk maçta güçlükle aldığı galibiyetten sonra bu kez daha dikkatli olacağını düşünüyordum. Ancak maçın başlamasıyla birlikte yanıldığımı anladım. Tuzlaspor maçın ilk yarım saatinde 3 net gol pozisyonundan yararlanamadı. Eğer bu pozisyonlarda golü bulsalardı maçın seyri daha ilk yarı değişebilirdi. Riekerink'in bu Hamit'e nasıl tahammül ettiğini anlayabilmiş değilim. Madem ilk 11'de oynattın peki neden kötü performansına rağmen oyuna onla devam ettin. Bunu Hollandalı hocaya sormak gerekir. Galatasaray savunmasının bir 2. Lig takımı karşısında bu kadar hata yapmaya hakkı olmamalı. 45'te Galatasaray Chedjou ile öne geçti. Bu golden 1 dakika sonra Kerem'in kaçırdığı gol kırılma anı oldu. Genç oyuncu mutlak gol pozisyonundan yararlanamadı. Eğer o gol olsa Galatasaray soyunma odasına 2-0 önde girecekti. Maçın 2. yarısının 50 ve 58. dakikaları arasında Tuzlaspor öyle bir futbol oynadı ki bu dakikalarda bulduğu 3 şık golle bir anda 1-0'lık yenilgiden 3-1 öne geçtiler. Bunda tabii ki Galatasaray savunmasının yaptığı hataların da rolü büyüktü. Galatasaray'da özellikle Chedjou'nun gördüğü kırmızı kartın affı yoktu. Böylesine profesyonel bir oyuncunun takımı bu şekilde yakmasını anlayabilmiş değilim. Galatasaray 9 kişi kaldıktan sonra maç zaten bitmişti. Sarı-Kırmızılılar kupada bu yenilgiye rağmen belki gruptan çıkacak. Ancak alınan bu yenilgi lig için ders olmalı. Riekerink'in geleceği ise bu yenilgiyle daha çok tartışılacak.



MAÇIN EN iYiSi ARİF

Tuzlasporlu oyuncu dünkü maçın yıldızı oldu.



MAÇIN EN KÖTÜSÜ HAMİT

Galatasaray adına maçın en kötü ismiydi.



