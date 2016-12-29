Bu futbolla bu kadar!
MAÇIN EN iYiSi ARİF
Tuzlasporlu oyuncu dünkü maçın yıldızı oldu.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ HAMİT
Galatasaray adına maçın en kötü ismiydi.
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- LEVENT TÜZEMEN
- Bu futbolla bu kadar!
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