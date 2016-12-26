Sneijder’in gecesi
Sneijder'in "Tek adamlık" şovunda en büyük yardımcısı partneri de Jong oldu.
Hollandalı Pitbull sahanın her yerine basarken, rakipten fazlasıyla top çaldı, ikili mücadeleleri kaybetmedi ve en önemlisi Sneijder'in "Al gol at" şeklinde yaptığı ortaya mükemmel bir kafa vuruşu yapıp golle tanıştı.
EREN ÇALIŞKANDI
Hollandalılar'ın dışında Bruma ve Yasin kanatlardan etkili bindirmeler yaptı. Gol krizini çözen Eren yine final toplarına dokunmak için doğru algı gösteremedi. Ama Eren çalışkanlığıyla ve önde duvar olma isteğiyle göz doldurdu. Eğer İzlandalı Sigthorsson dönemeyecekse yönetim golcü transferini yapmalı. Eren başka golcü olmadığı için sezon başı verimliliğinde değil. G.Saray yine bir kafa golü yedi ve Sajad'ın vuruşuna yine Semih engel olamadı. Balta iyi oynadı. Ancak bu savunma oyuncularıyla G.Saray ayakta kalamaz. Döneceğini duyduğum Denayer savunmaya çabukluk kazandırır ve ayrıca yüksek toplardaki zafiyeti giderir.
MAÇIN EN İYİSİ SNEIJDER
Harika oynadı. Gözlerimizin pasını sildi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ GASSAMA
Büyük hatalar yaptı. Kendi kalesine gol attı.
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- LEVENT TÜZEMEN
- Sneijder’in gecesi
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