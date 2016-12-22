G.Saray oynamıyor!
Kazanırken de beraber kalırken de coşkulu, arzulu bir futbol sergilemiyor.
Riekerink'in Galatasaray'a sezon başından bu yana oturtmaya çalıştığı pas oyunu yüzünden futbolcular sadece top ayaklarındayken oynamaya çalışıyor. Rakibi ısırmıyorlar, pres yapmıyorlar.
Tuzla maçında da bunu çok net gördük. Tuzlaspor alanları daraltarak, kompakt oynayarak, bazen de önde baskı yaparak Galatasaray'ın organize olmasına izin vermedi. Kazanmaya ihtiyacı olan G.Saray risk aldığında Tuzlaspor kontrataklarla Cenk'in kalesini tehdit etti.
ÇALIŞMIYORLAR!
Bruma, Linnes, De Jong ve Semih sorumluluk alarak ciddiyet içinde oynadılar. Galatasaray'ın kadrosunun darlığı yüzünden Riekerink, oyuna sadece Sneijder'i alabildi.
Haftada bir maç yapan, Avrupa'da olmayan Galatasaray'da nasıl bu kadar çok sakatlık yaşanıyor şaşırıyorum.
Ya antrenmanlar yetersiz ya da oyuncular iyi çalışmıyorlar, kendilerine iyi bakmıyorlar.
MAÇIN EN iYiSi SEMİH
Ciddiyet içinde oynayan oyunculardandı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ SNEIJDER
Hollandalı oyuncu uzun süredir formsuz.
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- LEVENT TÜZEMEN
- G.Saray oynamıyor!
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