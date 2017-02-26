Galatasaray’daki İzmir bağları
Paris'te "Mekteb-i Osmani" adıyla açılıp, yeterli verim alınamadığı için İstanbul'da bu kez "Mekteb-i Sultani" olarak kurulan, 1923'te ismi Galatasaray Lisesi olan okul öğrencileri tarafından kurulan Galatasaray'da bugün bile mekteplialaylı çekişmesi vardır. Kurucu olan lisenin mezunları kulüp üzerinde büyük etkiye sahiptir. Kulüp statüsü de buna uygun düzenlenmiştir.
Metin Oktay'ın tarihsel fonksiyonu Galatasaray'ı bu dar çerçeve içinden çıkarıp yurt sathında çok daha fazla taraftar kazandırmak olmuştur.
Pazartesi günü 343. kez karşı karşıya gelecek olan Galatasaray ve Beşiktaş maçını Metin Oktay ismiyle birlikte andığımızda, Kral'ın Gündüz Kılıç'tan sonra 15 golle Beşiktaş'a en çok gol atan ikinci futbolcu olduğunu hatırlarız.
Bir diğer tarihsel ve ilginç gerçek ise Metin Oktay'ın çocukken Beşiktaş taraftarı olması ve her zaman da Beşiktaş'a karşı bir sempati beslediğidir.
Elbette o tartışmasız olarak Galatasaray'ın efsanesidir ama bu da bir gerçektir. Metin Oktay zaten sevgi ve saygı olarak bütün taraftarların gönlünde taht kuran bir kraldır.
Derbi öncesi Metin Oktay'ı bir kez daha saygıyla anarken Kral üzerinden Galatasaray'da son dönemlerde öne çıkmış bazı isimlerin İzmir bağlantısına dikkat çekmek istiyorum.
'KRAL PUB' VARDI
İzmir İkinci Kordon'da tarihi Kardıçalı Hanı vardır. 1920'lerde Kardıçalı Ailesi tarafından yaptırılan ve betonarme inşaatın ilk örneklerinden olan bu han kelimenin tam anlamıyla paha biçilemez bir mülk.
Rahmetli Metin Oktay'ın bu hanın altında "Kral Pub" adıyla bir birahanesi vardı. İsmi de Metin Oktay'a "Taçsız Kral" denmesinden geliyordu.
İlişki şuydu hanın sahibi İbrahim Kardıçalı'nın kızı Sevim Kardıçalı, Metin Oktay'ın eşiydi. Kral, Sevim Hanım'la gizlice evlenmiş ve bu çok sonradan ortaya çıkmıştı.
Kardıçalı Hanı
Şimdi sosyete haberlerinde ismi çok geçen Ralp Tezman'ın eşi Sanem Kardıçalı'nın babasının adı İbrahim Kardıçalı'dır. İbrahim Bey, dedesinin adını taşıyor. Ralp-Sanem Tezman çifti evlenince Mustafa Denizli'nin kızı Selin'in yanına tatile Çeşme'ye gitmişlerdi.
Sanem Kardıçalı, Galatasaray Başkanlığı için adı geçen Cemal Özgörkey'in yeğenidir. postacıoğlu ailesi İzmir'de çok sayıda emlak sahibi olan Kardıçalı Ailesi'nin diğer bir akrabası da Postacıoğlu Ailesi'dir. İTÜ İnşaat Fakültesi'nin efsane hocalarından Malzeme Profesörü olan Bekir Postacıoğlu'nun da dahil olduğu aile, İzmir'in en değerli yerinde, Cumhuriyet Meydanı bitişiğinde Birinci Kordon'da iş hanlarına sahiptir.
Osmanlı döneminde İzmir Postacısı olan İlhan Etem Postacıoğlu'nun rahmetli Bekir Hoca dışındaki çocuklarından Prof. İlhan Postacıoğlu'nun eşi Sevda Hanım da Adana'nın Tufanbeyli kasabasına ismini veren Osman Tufan Paşa'nın kızıdır.
Osman Tufan Paşa'nın büyük kızı Gülen Hanım da rahmetli Talat Muşkara'nın eşiydi.
Talat Paşa'dan ayırmak için İttihat ve Terakki içinde "Küçük Talat" denen Muşkara, Enver Paşa'nın en sadık adamlarındandır ve tarihte önemli bir rol oynamıştır.
Osman Tufan Paşa'nın eşi de Nazmi Topçuoğlu'nun kardeşidir.
Refik Saydam kabinesinde Ticaret Bakanı olan Nazmi Topçuoğlu, Mim Mim ve Karakol Teşkilatı'nda önemli roller oynamış bir İttihatçıdır. Tarihte daha çok sonradan TARİŞ'e dönecek olan Aydın Zirai Satış Kooperatifi'nin kurucu başkanıdır. Tarihe daha çok kooperatifçilik alanındaki çalışmalarıyla geçmiştir. İzmir Valisi İttihatçı Rahmi Bey'in oğlu Alp Arslan Çerkes Ethem tarafından kaçırılıp fideye istendiğinde, yakın dostu Rahmi Bey'in oğlunu kurtarmak için Mustafa Koç'un eşi Caroline Hanım'ın dedesi Henri Giraud ve Whithall Ailesi ile birlikte fidyeyi ödeyip kurtaranlardan birisi de Nazmi Bey'dir.
METİN-SEVİM OKTAY
Whittall Ailesi, Mustafa Koç'un eşi Caroline Giraud'nun ailesiyle birlikte İzmir'deki Yün Mensucat ve İzmir Basma Fabrikası'nın ortak sahibidir.
Bir kolu da İstanbul'da ve özellikle de Kadıköy Moda'da olan Whithall'lar aynı zamanda İzmir'e at yarışlarını getiren üç aileden birisidir.
Mustafa Koç, Caroline Hanım'la İzmir Buca'daki Giraud Köşkü'nde 1992'de nişanlandığında İzmir Atlıspor Kulübü'nde şereflerine yarış düzenlenmiş ve bu yarışa Cemal ve kardeşi Armağan Özgörkey de katılmıştı.
Cemal Özgörkey uzun yıllar İzmir Atlıspor'un başkanlığını yaptı, kardeşi Armağan Bey de Binicilik Federasyonu Başkanı oldu.
Gelelim eski başkan ve şu anda futbolu yöneten, Mustafa Denizli'yi İzmir'den Galatasaray'a getiren Alp Yalman'a... Çiğdem Meseretçioğlu İzmir'in çok zengin ailelerinden sanayici ve armatör Avni Meserretçioğlu ile eşi Suat Hanım'ın kızıdır. İzmir Kemeraltı Polis Karakolu'nun karşısındaki Meserret Oteli bu ailenindir.
Rahmi Koç'un üç çocuğunun annesi olan Çiğdem Hanım, Rahmi Koç'tan Sedat Simavi'nin oğlu, Erol Simavi'nin ağabeyi ve zamanında Günaydın'ın da sahibi Haldun Simavi'yle evlendi. Çiğdem Hanım'ın annesi Suat Meserretçioğlu, armatör Kemal Sadıkoğlu'nun kız kardeşidir. Sadıkoğlu Ailesi, Trabzonlu Gemici Sadıkzade Ailesi'nin devamıdır. savarona'nın sahibi!
Kemal Sadıkoğlu'nun bir oğlu Savarona'nın sahibi olarak da tanınan, bir dönem Irak'ta kaçırılan Kahraman Sadıkoğlu'dur. Diğer oğlu da Celal Levent Sadıkoğlu'dur.
Celal Levent Bey, TMSF'nin el koyduğu yatların satışından komisyon almasıyla gündeme gelmişti.
Kemal Sadıkoğlu'nun kızlarından Varlık Hanım, Alp Yalman'la;
Berna Hanım bir diğer Bosfor'un sahibi merhum Feyyaz Tokar'la;
Rabia Hanım ise Çapamarka'nın sahiplerinden Nuri Çapa'nın oğlu olan BJK'nin ünlü futbolcusu Vecdi Çapa'yla; Esin Hanım ise en son Milliyet'te yazan merhum gazeteci Yılmaz Çetiner'le evlenmiştir.
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