Derbide ilk gol Nazmi’den
BREZİLYA'NIN SIRRI!
Futbol, kitleleri kaynaştırıcı bir işleve sahiptir. Türkiye, ulus devlet olma sürecinde yeni idari sistemine uygun olarak Türk'ü üst kimlik olarak bağdaştırıcı bir milletleşme yaşadı.
Çok farklı etnisitelere sahip olan halkı ortak değerlere sahip olma, tek bir millet yapma uğraşında futbol önemli bir rol üstlenmiştir.
Milli Lig dediğimiz ülke sathındaki bütün şehirlerin aynı ligde oynama projesi de bu anlamda hem düşünce hem de sonuçları itibarıyla doğru bir projedir.
Pazartesi günü yapılacak olan Galatasaray- Beşiktaş karşılaşması Milli Lig maçı olarak ilk kez 2 Aralık 1959'da oynandı.
Bu aynı zamanda Milli Lig'in ilk derbisiydi.
İlginç olan ilk golün kahramanlarından birisi olan Turgay Şeren'in isminin bu sezona verilmesidir.
İlk golün diğer kahramanı ise Beşiktaş'ın unutulmaz santrhafı Nazmi Bilge'ydi O zamanlar orta sahanın ortasında yer alan futbolculara santrhaf denirdi. Bugün çoğu zaman 10 numara diye anılan o mevki takımın beyniydi.
O yıllarda takımlar WM sistemiyle oynardı. Bu ad verilmesinin nedeni takımların sahada dizilişinde futbolcuların durdukları yerin W ve M harfine benzemesidir. Defans M şeklinde, orta saha ve forvet ise W şeklinde kurgulanıyordu.
Bugün sıkça duyduğunuz, 4-3-3 vb. rakamlarla ifade edilen sistemlerin başlangıcı WM yani 3-4-3'ün 1950'lerde çok tutulmasında savunmaya verilen önem yatar. 50'lerin Efsane Brezilya'sının başarısı da defansın 4 kişi olmasında gizliydi.
Nazmi Bilge işte o sistemde en önemli mevkide oynayan takımın yükünü çeken futbolcuydu. Beşiktaş'ın iyi yıllarıydı.
ŞENOL, BİROL GOL...
Tıklım tıklım dolu olan Mithatpaşa Stadyumu'na çıktığında takım kadroları anons edilirken spiker "Şenol, Birol" diye saydığında tribünler "Gol!" diye bağırıp ayağa kalkıyordu.
Şenol Birol ve Birol Pekel, Beşiktaş'ın efsane forvetleriydi. "Şenol, Birol, Gol" diye kafiyeli bir tekerleme bile çıkmıştı. Maçın 44. Dakikası'nda Beşiktaşlı Münir'in yaptığı ortada Şenol'un indirdiği topta Nazmi, Turgay'ın koltuk altından topu ağlara göndermişti. Nazmi Bilge, maçtan sonra galibiyeti getiren golünü anlatırken "Kıymetli Kaleci Turgay ayağından sakat olduğu için" diyor ve kendisini övmeyerek rakip kaleciyi onore ediyordu. Nazmi Bilge (1934-2013) sadece derbi maçının il golünü atan futbolcu değildir. Milli Lig'de Beşiktaş'ın bu ligdeki ilk gollerini de rakip Altay karşısında o kaydetmiştir. Trabzonspor'un çekirdeğini oluşturan Trabzon İdmanocağı'nda başlayan futbol hayatı 1954'te Beşiktaş'a gelmesiyle zirveye çıktı.
Beşiktaş'ta 8 yıl oynadı, kaptanlık yaptı ve 263 maçta 158 gol attı.
1962'de Altay'a transfer oldu ve 1965'te de orada futbolu bıraktı.
Münir'in ortasında Şenol indiriyor, Nazmi golü atıyor.
9 YIL BAŞKANLIK YAPTI
Kısa bir dönem teknik direktörlük yaptı, asıl olarak futbolun içinde federasyon ve Beşiktaş'ta yöneticilik yaparak yer almaya devam etti.
Federasyon içinde yönetici olmasında dayısı Hasan Polatkan'ın büyük rolü vardır.
Kendisini Beşiktaş'a da getiren dayısıydı zaten. Hasan Polat (1919-2010) Gençlerbirliği Başkanlığı dışında, iki dönem (1954-1957 ve 1970-1976) toplamda 9 yıl Federasyon Başkanlığı yapmış bir futbol insanıdır.
Nazım Bilge, Hakem Feridun Kılıç'ın elini öpüyor.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Tebrikler Kartal 24 Şubat 2017, Cuma Kupa gibi sürprize açık mecralarda kaybedecek bir şeyi olmayan bir takım ve Avrupa'ya kendisini göstermek isteyen...
- Quaresma farkı 20 Şubat 2017, Pazartesi İkinci yarıya güçlenerek giren Beşiktaş'la sezon başından beri adım adım güç kaybeden Akhisar'ın maçında beklenen...
- 10 misli fark 17 Şubat 2017, Cuma Aboubakar, Adriano ve Beck cezalıyken, Oğuzhan ve Talisca çok formsuzken takım aşağı yukarı böyle çıkar. Necip'in...
- Rıza Çalımbay 16 Şubat 2017, Perşembe Ligde Rıza Çalımbay fırtınası var, farkında mısınız? Değilseniz de normal çünkü medya Rıza Hoca'nın yaptıklarınızdan...
- 9 kişi oynamak 11 Şubat 2017, Cumartesi Igor Tudor çok iyi bir hoca olduğu için Konya'nın yaptığı hatayı yapmayarak Beşiktaş'ı kendi yarısında bekledi....