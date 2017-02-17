10 misli fark
Necip'in yerine Gökhan İnler'i tercih ederdim sadece. Çünkü İnler topu hücuma daha iyi sokuyor ve üstüne de şut atıyor. Bilmediğimiz bir nedenden dolayı Şenol Güneş, İnler'i oynatmayacak belli ki.
Beşiktaş, Oğuzhan ile Talisca veya Tolgay oynarken dirençsiz oluyor, topu kapan ceza sahasına kadar geliyor diyorduk. Güneş durumu gördüğü için iki kırılgan oyuncuyu aynı anda sahaya sürmeyerek doğrusunu yaptı.
Bu tercih aynı zamanda "önce güvenlik" diyerek maçın rövanşının da düşünüldüğünü gösteriyordu.
Beşiktaş oyunu yavaşlatıp, az adamla çıkıp gol aradığı için orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçta Quaresma'nın ortasına Cenk vuramayınca defansa çarpan şans golü geldi. İkinci golde göğsüyle güzel aldı, sol ayağıyla sert ve iyi vuramadı aslında ama top çok iyi yere gitti.
Futbol şansı denen şey bu işte.
BURADA KÜME DÜŞER
Normal şartlarda Caner de döndükten sonra Tosic'i yedeğe dahi almam.
Mitrovic'le başlayan hataya tüy dikerek gol yedirdi.
Hem ağır hem hataya hem de penaltı ve kırmızı karta açık oyun yapısı büyük takım oyuncusu olmasına engel.
Beşiktaş'ın kadro değeri Hapoel'in tam 10 katı. En düşük maliyetli takımımız Adanaspor, Hapoel'den yüzde 50 daha pahalı.
Hapoel bizim ligde oynasa banko küme düşer.
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