9 kişi oynamak
Beşiktaş'a eşdeğer bir takım değilseniz ve ileride basarsanız, geride boş saha bırakırsınız.Bu da Beşiktaş'ın en sevdiği oyun tarzı.
Defansta zorlanmasının nedeni de göbeğin yetersiz olmasının dışında Atiba. Mehmet Topal ve Souza gibi basamıyor ve sert değil. Baskıda top çıkaramıyor, uzun ya da kilit pas ve şut da yok. Sağa sola 3-5 metreyle yüksek pas yüzdesi çıkar tabi.
Beşiktaş'ın forvetindeki sorun Cenk.
Ne hızlı, ne top tutabiliyor, ne pas dağıtıyor ne de defansı yıpratıyor. Penaltı ve gol dışında her topu eziyor.
Cenk penaltı, çok abartılan Talisca ise frikik ve şut atacak...
İyi güzel, bunları yapmadıkları zaman ne oluyor? Beşiktaş 2 kişi eksik oynuyor.
Bu taşınamayacak bir lüks. Çaresi ise Aboubakar ve Gökhan İnler'in oynaması.
Tolgay yerine İnler girseydi 2. gol yenmezdi. Aboubakar oturur hoca bakar olmasaydı gol de erken atılırdı.
Şenol Güneş Tolga ve Olcay'da gördüğümüz gibi film kopana kadar ısrar eden, maçta da çok geç müdahale yapabilen birisi. Takımı moral olarak da maça hazırlayamamış.
Yenen golde Marcelo bacak arası yedi, Mitrovic de pozisyon hatası yaptı.
Birbirinin eşdeğeri 6 stoper almak gibi bir planlama faciasının sonu bu.
Babel hem kötü günündeydi hem de top alamadı. Bütün ümitler Quaresma'ya bağlanmış bir oyunda işlerin yolunda gitmediğini Güneş dışında herkes görüyordu.
Adriano ve biraz da Gökhan Gönül dışında Beşiktaş'ta iyi oynayan yoktu.
Karabük hocasından her oyuncusuna kadar Beşiktaş'tan üstündü. Geçen haftanın aksine Beşiktaş'ı alın teriyle ve hakkıyla yendiler. Böyle bir rakip ancak tebrik edilir.
MAÇIN EN iYiSi SENEZNYOV
Hem çok iyi oynadı hem de gol attı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ CENK&TALISCA
Varlıkları top kaptırdıklarında farkedildi!
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