Molnar
O zamandan bu zamana "hey gidi günler hey" denecek kadar değişti her şey. O "Büyük Altay" şimdi 3. ligde. Kulübün telefon faturasını ödeyemeyince haciz gelecek kadar da ekonomik sıkıntıda.
FENERLİLER ÜZÜLÜR
Fenerbahçe camia olarak dimdik ayakta ama 1967-1968 sezonuyla bugünler kıyaslanınca Fenerliler üzülür. O sezon alınacak ne kadar kupa varsa hepsini Fenerbahçe almıştı.
Kulüp için efsane bir sezondur gerçekten.
O unutulmaz takımın bir de efsane hocası vardı: Molnar.
Macar hocanın ismi bizim basında İgnace diye geçer, doğrusu Ignac'tır ve İgnat diye okunur.
Advocaat'ın tartışıldığı, her an gidebileceği söylendiği şu günlerde o efsane takımın efsane hocasını yakından tanıyalım istedim.
1901'de Budapeşte'de doğan Molnar, çok hızlı ve iyi bir forvet olarak hatırlanır. Macar takımı Bocksai'den sonra 1924'te İtalyan takımı Vicenza'ya geçen Molnar takımı şampiyon yapmasına rağmen transferine yapılan itirazlar sonucu Roma'ya geçti. Roma'da 5 maçta 5 gol attı ve 1927'de, 26 yaşında futbolculuk hayatını noktaladı.
Holllanda Takımı Willem'in başına hoca olarak geçtiğinde ise yıl 1931'di. 1939'da Torino'yu çalıştırmadan önce hep Hollanda takımlarında görev yapmıştı. II. Dünya Savaşı nedeniyle ara verdiği teknik direktörlük kariyerine, 30 Mart 1947'de bir Rumen gemisiyle geldiği İstanbul'da devam etti.
Fenerbahçe'nin başında kaldığı 16 ay boyunca takım iki kez şampiyonluk yaşadı. Bu başarısından dolayı Türk Milli Takımını'nın da başına geçti.
1948 Londra Olimpiyatları'na giden takımın hocası oldu.
Olimpiyatlara giden kafileye masraflarını kendi ödemesi şartıyla eşi ve kızını da katmak istedi. Kabul edilmeyince kızdı, Londra'ya gitmedi. Türkiye'den ayrıldığında tarih 24 Temmuz 1948'di.
MOLNAR
9 YIL AYNI TAKIMLA
16 Ay boyunca Fenerbahçe oynadığı 56 maçın, 44'ünü kazanmış, 7'sini kaybetmiş, 5'inde de berabere kalmıştı.
1957 Haziran'ına kadar yani 9 yıl başka bir takımı çalıştırmadı.
Bu tarihte dönemin ünlü takımlarından Adalet'le anlaştı.
Türkiye'ye gelmek üzere süre istedi.
Ne var ki 15 Temmuz 1947'de İstanbul'a geldiğinde kararını değiştirmişti ve tekrar Fenerbahçe'nin başına geçti.
Fenerbahçe Molnar'ın ikinci hocalığı (1957-1959) döneminde önce İstanbul Şampiyonu ertesi yıl da yeni başlayan o zaman Milli Lig denen günümüzün Süper Lig şampiyonu oldu. Fenerbahçe bu sürede 57 maçın 47'sini kazanmış, 9'unda berabere kalmış, sadece 1 kez yenilmişti.
BİLANÇO PARLAK
İki dönem hocalığı boyunca Fenerbahçe 489 gol atıp, 144 gol yemiştir. Bilanço bu denli parlaktı kısacası...
Molnar Eylül 1959'da bir kez daha Türk Milli Takımı'nın başına geçti, ama bu hocalığı sadece 1 maç sürdü. 8 Haziran 1960'da İskoçya'yı yendiğimiz maçtan sonra ayrıldı. İsrail'de Hapoel ve Maccabi'yi, Avusturya'da Salzburg'u çalıştırdıktan sonra 1965'te Türkiye'ye bu kez de Vefa hocası olarak döndü. Bir sene sonra Altınordu'ya geçti ama orada sezonu tamamlayamadı.
1967'de Fenerbahçe'ye 3. ve son kez hoca oldu. Yaşlı ve komisyoncu olduğu söyleniyordu.
1969'da Adanaspor'a gitti ve orada bir sezon çalıştıktan sonra hocalık kariyerini bitirdi.
1986'da Viyana'da öldü.
Toprağı bolsun...
Ayaktakiler: Levent Engineri, Fuat Saner, Hazım Cantez, Abdullah Çevrim, Selim Soydan, Yılmaz Şen. Oturanlar: Ogün Altıparmak, Ercan Aktuna, Numan Okumuş, Ziya Şengül, Yaşar Mumcuoğlu.
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