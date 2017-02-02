Bazı goller unutulmaz
Bu rekabette ne maçlar oynandı ve unutuldu gitti ama o maç öyle olmadı.
Çünkü Beşiktaş taraftarı bu maçtan sonra, tribünlerde yıllarca süren bir şarkı söylemeye başladı. Dönemin popüler şarkısı "Aldırma Gönül" uyarlanmış yeni sözleriyle söyleniyor, bu maç üzerinden Beşiktaş'a yapılan haksızlıklara isyan ediliyordu.
BÜYÜK FAHİŞ BİR HATA
'Aldırma Kartal aldırma' nakaratının sıkça yinelendiği o şarkının başı "Başta Ertuğrul Dilek.." diye başlıyor ve maçın hakeminin kulakları çınlatılıyordu.
Çünkü o maçta hakem Ertuğrul Dilek Fenerbahçeli seyirci ve yorumcuların bile kabul ettiği gibi, tartışmasız çok büyük fahiş bir hata yapmıştı.
8. dakikada Cemil Turan'ın attığı gole Beşiktaş 84. dakikada Paunoviç ile cevap verince maçın normal süresi beraberlikle bitmiş, maç da uzatmaya gitmişti.
ÇOK NET OFSAYTTI
105. dakikada korner atışında top orta sahada oynayan Zafer'e geldi.
Beşiktaşlı oyuncular ileriye doğru çıkmıştı.
Zafer ileriye doğru topu vurduğu zaman Fenerbahçe'de Cemil, Tuna ve Engin üçü birden çıkamadıkları için bariz, çok net ofsayt pozisyonundaydı.
Beşiktaşlı oyuncular durdu, Fenerbahçeli oyuncular da durdu. Engin, Ertuğrul Dilek'e baktı ne yapayım diye. Hakem Dilek eliyle oyna deyince Engin Verel topu sürdü, kaleci Rasim Kara'yı da çalımlayarak topu ağlara gönderdi.
POLİS KORUMASINDA!
Bu yazıyı yazan gözler o ofsayt golü de gördü ve hiç unutmadı.
O gün İnönü Stadyumu tarihi bir gün yaşıyordu, hem seyirci hem de hasılat rekoru kırılmıştı. Gol sonrası saha karıştı ama Ertuğrul Dilek öyle istemişti artık. Bariz ofsayt pozisyonuna bayrak kaldırmayan, o günlerde yan hakem denen ve artık diğer hakem olan Hilmi Alp Saltan polis tarafından çizgide koruma altına alınarak maçı tamamlayabildi.
Beşiktaş'ın hocası Miloş Militunoviç (1933-2003) maçtan sonra adeta çıldırmış şekilde isyan ediyordu.
Fenerbahçe'nin teknik patronu Tomislav Kaleperoviç (1932-2002) ise gol için yorumu sorulduğunda, hakeme olan saygımdan konuşmayacağım dedi.
EMEKLİLİK GÜNLERİ
Bu golle Fenerbahçe kupada çeyrek finale yükseldi.
Hilmi Alp Saltan şu anda emeklilik günlerinin keyfini yaşıyor ve facebook profiline bol bol Fenerbahçe fotoğrafları koyuyor.
Ertuğrul Dilek ise o maçtan sonra hakemlikte gelinebilecek ne kadar mevki varsa hepsine geldi, adeta arşa ulaştı. Yetmedi medyanın da yıldızı oldu...
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Kartal fırtınası 31 Ocak 2017, Salı Eskilere göre 30 Ocak'ta kışın en soğuk dönemi olan zemheri biter. Osmanlıda bunun şerefine kutlamalar olurdu....
- Kartal’ı durduramazsınız 24 Ocak 2017, Salı Beşiktaş'ın top tekniği zayıf defans göbeğine yani Tosic, Marcelo ve Atiba'ya basınca top çıkaramadığını artık...
- Quaresma’nın resitali 20 Ocak 2017, Cuma Maça saatler kala Kerim'in İngiltere'ye transfer haberi geldi. Bu ani ve flaş gelişme hem futbolcuların hem de...
- Beşiktaş güçlendi 17 Ocak 2017, Salı Futbolda heyecanın temel nedeni önceden tam olarak kestirilemez olmasıdır. Bazen saha şartları sahadaki oyunu tamamen...
- Henüz vakit varken 13 Ocak 2017, Cuma İki yıldır Olcay'da bu kadar ısrar etmeyin, sonunda çocuk sahaya çıkamayacak durumda kalacak dedik. Sonuç ne oldu...