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Tayfun Er TAYFUN ER
  • 02 Şubat 2017, Perşembe

Bazı goller unutulmaz

İlk kez 1962-1963 sezonunda oynanmaya başlayan bir kaç kez ismi değişen, kısaca ve futbolseverlerin verdiği adla Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe ilk kez 12 Şubat 1978'de karşılaştı.
Bu rekabette ne maçlar oynandı ve unutuldu gitti ama o maç öyle olmadı.
Çünkü Beşiktaş taraftarı bu maçtan sonra, tribünlerde yıllarca süren bir şarkı söylemeye başladı. Dönemin popüler şarkısı "Aldırma Gönül" uyarlanmış yeni sözleriyle söyleniyor, bu maç üzerinden Beşiktaş'a yapılan haksızlıklara isyan ediliyordu.

BÜYÜK FAHİŞ BİR HATA
'Aldırma Kartal aldırma' nakaratının sıkça yinelendiği o şarkının başı "Başta Ertuğrul Dilek.." diye başlıyor ve maçın hakeminin kulakları çınlatılıyordu.
Çünkü o maçta hakem Ertuğrul Dilek Fenerbahçeli seyirci ve yorumcuların bile kabul ettiği gibi, tartışmasız çok büyük fahiş bir hata yapmıştı.
8. dakikada Cemil Turan'ın attığı gole Beşiktaş 84. dakikada Paunoviç ile cevap verince maçın normal süresi beraberlikle bitmiş, maç da uzatmaya gitmişti.

ÇOK NET OFSAYTTI
105. dakikada korner atışında top orta sahada oynayan Zafer'e geldi.
Beşiktaşlı oyuncular ileriye doğru çıkmıştı.
Zafer ileriye doğru topu vurduğu zaman Fenerbahçe'de Cemil, Tuna ve Engin üçü birden çıkamadıkları için bariz, çok net ofsayt pozisyonundaydı.
Beşiktaşlı oyuncular durdu, Fenerbahçeli oyuncular da durdu. Engin, Ertuğrul Dilek'e baktı ne yapayım diye. Hakem Dilek eliyle oyna deyince Engin Verel topu sürdü, kaleci Rasim Kara'yı da çalımlayarak topu ağlara gönderdi.

POLİS KORUMASINDA!
Bu yazıyı yazan gözler o ofsayt golü de gördü ve hiç unutmadı.
O gün İnönü Stadyumu tarihi bir gün yaşıyordu, hem seyirci hem de hasılat rekoru kırılmıştı. Gol sonrası saha karıştı ama Ertuğrul Dilek öyle istemişti artık. Bariz ofsayt pozisyonuna bayrak kaldırmayan, o günlerde yan hakem denen ve artık diğer hakem olan Hilmi Alp Saltan polis tarafından çizgide koruma altına alınarak maçı tamamlayabildi.
Beşiktaş'ın hocası Miloş Militunoviç (1933-2003) maçtan sonra adeta çıldırmış şekilde isyan ediyordu.
Fenerbahçe'nin teknik patronu Tomislav Kaleperoviç (1932-2002) ise gol için yorumu sorulduğunda, hakeme olan saygımdan konuşmayacağım dedi.

EMEKLİLİK GÜNLERİ
Bu golle Fenerbahçe kupada çeyrek finale yükseldi.
Hilmi Alp Saltan şu anda emeklilik günlerinin keyfini yaşıyor ve facebook profiline bol bol Fenerbahçe fotoğrafları koyuyor.
Ertuğrul Dilek ise o maçtan sonra hakemlikte gelinebilecek ne kadar mevki varsa hepsine geldi, adeta arşa ulaştı. Yetmedi medyanın da yıldızı oldu...
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