Yol Durumu
  1. Quaresma’nın resitali
Tayfun Er TAYFUN ER
  • 24 Ocak 2017, Salı

Kartal’ı durduramazsınız

Beşiktaş'ın top tekniği zayıf defans göbeğine yani Tosic, Marcelo ve Atiba'ya basınca top çıkaramadığını artık herkes biliyor. O yüzden Beşiktaş biraz dişli bütün takımlara karşı çok zorlanıyor.
Oğuzhan'ın ofans gücünden yeterince yararlanılamamasının nedeni de geriye kadar gelip top çıkarma mecburiyetinden.
Mesele bu baskıyı yapabilecek kadar başta defans güvenliğini sağlayacak kadar güçlü bir takım olmakta. Çünkü bu baskıyı yaparken geride boş alan yaratıyorsunuz.
Bunu önleyemediğiniz zaman da Beşiktaş sizi dağıtıyor.
Alanyaspor ilk yarıdaki maça göre kadrosunu daha güçlendirdi. Kendi sahasında da oynayınca Beşiktaş'ın bu zaafının üstüne gitti. Beşiktaş'la dişe diş oynamak istedi ama gücü yetmedi.
Beşiktaş'ın en acil sorunu sol açık diye çok yazmıştık, o yüzden Babel transferini destekledik.
Olcay'ın oynamasını neden o kadar eleştirdiğimiz şimdi daha iyi görülüyor çünkü fark ortaya çıktı.
Quaresma gibi bir oyuncu sizin başka takımlara göre farkınızdır. Üstün zeka ve yeteneğin kefareti sıra dışı hatta bazen de uyumsuz olmaktır.
Cenk ilk kez gerçek santrfor golü attı, aman yeter ki o atsın... Faydası dokunan herkesi alkışlamaya hazırız.
Tolgay'ın girmesi top marifetini artırdı doğru ama doğurduğu dirençsizlik de Alanyaspor maça asılınca yine sırıttı. Bu anlarda Necip veya İnler gerekiyor.
Talisca, Marcelo ve Atiba kötü oynadı.
Tertemiz oyun devam ederken mavi gömlekli bir adam maçı katletti. Fabri'nin kılçıksız müdahalesine penaltı vermek futbol cinayetiydi.
Bülent Yıldırım ve bu tip hakemler olmak üzere sahaya yıldırımlar düşse bile Beşiktaş şampiyon olacaktır.
Bunu bu sezon ilk kez yazıyorum nedeni de Beşiktaş'ın ilk yarıya göre güçlenmesi.
Takın gözlüklerinizi görmeyin şaşı, yıkamazsınız 114 yıllık Beşiktaş'ı!

MAÇIN EN iYiSi QUARESMA
Attı, attırdı, keyif verdi ve skor üretti.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ TOSİC
Her topu rakibe verdi. Büyük hatalar yaptı.
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