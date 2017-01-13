Yol Durumu
  1. Osmanlı’nın sürgün yeri
Tayfun Er TAYFUN ER
  • 13 Ocak 2017, Cuma

Henüz vakit varken

İki yıldır Olcay'da bu kadar ısrar etmeyin, sonunda çocuk sahaya çıkamayacak durumda kalacak dedik.
Sonuç ne oldu ? Hazırlık maçında bile seyirci Olcay'ı protesto etmeye başladı.
Şimdi de Olcay'ı kadroda görmek bile istemiyorum dendi ve Olcay sembolik, komik bir rakama satıldı.
Oysa sezon başında satılsaydı Beşiktaş en az 2 milyon Euro kazanırdı. Üstelik Olcay bu kadar yıpranmaz ve en önemlisi de Olcay'ın olduğu maçlarda Beşiktaş 10 kişi oynamazdı. Yerine de çoktan, oynayabilecek birisi alınırdı.
Olcay iyi çocukmuş... Biz kötü demedik ki. Aksine iyi niyetli, sempatik çocuk dedik. Ne var ki iyi oynayamıyor dedik. Yılda 6 milyon TL para var ortada ve bu Beşiktaş'ın parası. İyilik, kötülük meselesi değil.
Henüz vakit varken şimdi de Tolgay için aynısını söyleyelim.
Mehmet Ekici, tepeden tırnağa topçu. Top da iyi topçuyu sever, ayağına yakışır.
Sosa'da gördüklerimizin hepsi var, üstüne topa daha da iyi vuruyor. Forvet arkası oynayıp, sonucu doğrudan değiştirecek az sayıda oyuncudan birisi. Atıyor ve attırıyor.

EKİCİ'Yİ ALIN
Tolgay ise sakatlık sonrası Rhodolfo durumunda.
Havası vardı o da gitti. İyi şut atar beklentisi, hiç şut atmıyor çünkü atamıyor gerçeğine döndü.
Tolgay iyi çocuk mudur, tanımam ama öyledir elbette ama beni ilgilendirmiyor.
Profesyonel ve genel ahlak kuralları dışında gerisi kendisine kalmış.
Tolgay'a iyilik mi yapmak istiyorsunuz?
Tolgay'ı şimdi verin ve hemen Mehmet Ekici'yi alın. Sezon sonu falan demeden. Tolgay'ı Olcay durumuna getirmeden.
Hemen şimdi...

TALISCA GERÇEĞİ
Rhodolfo, Tosic, Kerim, Ömer hatta yerine birisi alınabilirse Cenk için şimdi veya en geç sezon sonu da geçerli bu dediğim.
Futbol böyle bir oyundur, olmazsa olmaz. Ancak çok genç oyuncularda ısrar edilir ve pişmesi beklenir.
Belli bir yaştan sonraki oyunculardan daha iyi olacak beklentiye girmek saçmadır.
Sezon başından beri Talisca santrfor oynar dedim. Fiziği, stili orta saha ve kanat için uygun değil.
Nihayet anlaşılmaya başlandı.
Ekici, Babel, Quaresma üçlüsü varken Talisca çok gol atar.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar