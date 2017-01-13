Henüz vakit varken
Sonuç ne oldu ? Hazırlık maçında bile seyirci Olcay'ı protesto etmeye başladı.
Şimdi de Olcay'ı kadroda görmek bile istemiyorum dendi ve Olcay sembolik, komik bir rakama satıldı.
Oysa sezon başında satılsaydı Beşiktaş en az 2 milyon Euro kazanırdı. Üstelik Olcay bu kadar yıpranmaz ve en önemlisi de Olcay'ın olduğu maçlarda Beşiktaş 10 kişi oynamazdı. Yerine de çoktan, oynayabilecek birisi alınırdı.
Olcay iyi çocukmuş... Biz kötü demedik ki. Aksine iyi niyetli, sempatik çocuk dedik. Ne var ki iyi oynayamıyor dedik. Yılda 6 milyon TL para var ortada ve bu Beşiktaş'ın parası. İyilik, kötülük meselesi değil.
Henüz vakit varken şimdi de Tolgay için aynısını söyleyelim.
Mehmet Ekici, tepeden tırnağa topçu. Top da iyi topçuyu sever, ayağına yakışır.
Sosa'da gördüklerimizin hepsi var, üstüne topa daha da iyi vuruyor. Forvet arkası oynayıp, sonucu doğrudan değiştirecek az sayıda oyuncudan birisi. Atıyor ve attırıyor.
EKİCİ'Yİ ALIN
Tolgay ise sakatlık sonrası Rhodolfo durumunda.
Havası vardı o da gitti. İyi şut atar beklentisi, hiç şut atmıyor çünkü atamıyor gerçeğine döndü.
Tolgay iyi çocuk mudur, tanımam ama öyledir elbette ama beni ilgilendirmiyor.
Profesyonel ve genel ahlak kuralları dışında gerisi kendisine kalmış.
Tolgay'a iyilik mi yapmak istiyorsunuz?
Tolgay'ı şimdi verin ve hemen Mehmet Ekici'yi alın. Sezon sonu falan demeden. Tolgay'ı Olcay durumuna getirmeden.
Hemen şimdi...
TALISCA GERÇEĞİ
Rhodolfo, Tosic, Kerim, Ömer hatta yerine birisi alınabilirse Cenk için şimdi veya en geç sezon sonu da geçerli bu dediğim.
Futbol böyle bir oyundur, olmazsa olmaz. Ancak çok genç oyuncularda ısrar edilir ve pişmesi beklenir.
Belli bir yaştan sonraki oyunculardan daha iyi olacak beklentiye girmek saçmadır.
Sezon başından beri Talisca santrfor oynar dedim. Fiziği, stili orta saha ve kanat için uygun değil.
Nihayet anlaşılmaya başlandı.
Ekici, Babel, Quaresma üçlüsü varken Talisca çok gol atar.
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