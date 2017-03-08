Kocam saç düşkünü

Selda abla eşimle bir yıl önce severek evlendim. Çok da mutluyum ama öğrendiğim bir şey çok canımı sıktı. Meğer benim eşim uzun saç seviyormuş. Kayınvalidem, 'Oğlun uzun saçlı kadınlara tapar" dedi. O an yıkıldım. Çünkü benim saçlarım hiçbir zaman uzun olmadı. Allah vergisi uzamıyor. Ben de ona sürpriz yapmak için peruk taktım. Karşılığında da, "Ölü kadınların saçlarını mı sevmemi istiyorsun?" diye bana çıkıştı. Kendi kel başına bakmadan kalbimi kırdı. Rumuz;MELEK



S.U. CEVAP; Bu durumunuza bizim oralarda 'dert üstü murad üstü' derler. Ve günümüz şartlarında her aileye nasip olmaz. Ama size bravo, mutluluğunuzu ve huzurunuzu iki kıl parçasına indirgemeyi becermişsiniz! Bu arada o saç fetişi kocana söyle, ilave saçların bizzat kendisi ölüdür, kadınlar değil. Sen de lütfen bol bol kız çocuk doğur ve babalarının önüne koy ki saçlarını tarayıp özlem gidersin adamcağız. Tabii bebeler size çekmezlerse!



İHANET YALAN MI?

Selda abla, 36 yaşında ev kadınıyım. Son zamanlarda arkadaşlarımla aramızda bir tartışma var; "Türk kadını gerçekten kocasını aldatıyor mu?" Tabi yapan vardır ama söylendiği kadar çok mu? Ben şahsen kabul etmiyorum. Mesela çevremde kocasına ihanet etmiş tek bir tanıdık yok. Acaba erkekler mi uyduruyor bunu, siz ne dersiniz? Rumuz; Lale



S.U. CEVAP; Umudum, inşallah iddia edildiği kadar yaygın değildir. Ben de şahsen Türk kadınının bu hataya düşeceğine inanmak istemiyorum. Çünkü bizler dişi kuşuz! Yuva yaparız. Ancak bizler de insanız ve üstelik hassas ruhlar taşıyoruz. Örneğin, eşinin ihaneti karşısında yıkılıp, karşılık verme içgüdüsüyle bazı işlere kalkışmak olası!