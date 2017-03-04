Ticarette elti engeli!
S.U.CEVAP; Eltiler arası anlaşmazlık yüzünden evde huzursuzluk çıktığını bilirim de, bunun ticarethanelere kadar sıçrayacağını mümkün yok tahmin edemezdim. Alt tarafı aynı burma bilezikten 'neden bana da alınmadı' diye bir iki saç yolunur, sonra çarşıya çıkılır iş tatlıya bağlanır. Ama derinlemesine düşününce, gerçekten de böyle 'korkunç yengeler' olabilir diyorum. Galiba önemli olan yanındaki sizin evlatların bu tuzaklara düşmemesi...
ANNEMİ VAZGEÇİRİN
Selda abla annemi evlenmekten vazgeçirebilir misiniz? Annem, babamın ölümünden sonra bunalıma girdi, çevresinde kimse kalmadı. Annem bir firmada temizlik ve getir götür işi yapıyor. Aynı şirketin gece bekçisi evli ama karımı boşayacağım diyor. Annem inanıyor. Şirket patronuna söyleyip adamı işten attıracağım. Ama acıyorum, çocukları var. Ne yapmalıyım sizce? Rumuz; Yurdanur
S.U. CEVAP; Mümkünse anneciğinle beni görüştür. Bakalım gerçekte duyguları nedir? Senin istikbalini kurtaracak bir plan üzerine mi, kendini feda ediyor, yoksa arada aşk filan var mı? Ama senin yapman gereken bu aralar anacığına karşı anlayışlı davranman. Büyükler de bazen çocuklaşır ve yanlış kararlar arifesinde olabilirler. Seninle mutlaka konuşmalıyız, tamam mı güzel evlatcım?
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- Selda Uskan
- Ticarette elti engeli!
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