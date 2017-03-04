Yol Durumu
  1. Müge Anlı hangi birini bulsun?
Selda Uskan Selda Uskan
  • 04 Mart 2017, Cumartesi

Ticarette elti engeli!

Selda hanım yıllardır kurdurduğum tek hayalim, şirketimi iki oğlumla birlikte idare etmekti. Ama bu iş hayatımın sonu oldu. İnsanlara tavsiyem beni okusunlar ve aynı hataya düşmesinler. Öncelikle 'erkek çocuk sahibi olmasınlar!' Çünkü el mahkum ileride bu iki evlat sizin iş ortağınız oluyor. Bekar kalırlarsa sorun yok ama evlenirse 'iki elti birbirinin gözünü oyuyor, kavgalarına kocalarını da dahil ediyorlar!' Sonuç; aile şirketiniz iki kadının geçimsizliği yüzünden iflas edip kapanıyor. Olur mu öyle şey demeyin, ticaret hukukunda bu tür vakalar 'elti iflasları' diye geçiyor. Ben yaşadım başkaları yaşamasın. Rumuz; Duyaral

S.U.CEVAP; Eltiler arası anlaşmazlık yüzünden evde huzursuzluk çıktığını bilirim de, bunun ticarethanelere kadar sıçrayacağını mümkün yok tahmin edemezdim. Alt tarafı aynı burma bilezikten 'neden bana da alınmadı' diye bir iki saç yolunur, sonra çarşıya çıkılır iş tatlıya bağlanır. Ama derinlemesine düşününce, gerçekten de böyle 'korkunç yengeler' olabilir diyorum. Galiba önemli olan yanındaki sizin evlatların bu tuzaklara düşmemesi...

ANNEMİ VAZGEÇİRİN
Selda abla annemi evlenmekten vazgeçirebilir misiniz? Annem, babamın ölümünden sonra bunalıma girdi, çevresinde kimse kalmadı. Annem bir firmada temizlik ve getir götür işi yapıyor. Aynı şirketin gece bekçisi evli ama karımı boşayacağım diyor. Annem inanıyor. Şirket patronuna söyleyip adamı işten attıracağım. Ama acıyorum, çocukları var. Ne yapmalıyım sizce? Rumuz; Yurdanur

S.U. CEVAP; Mümkünse anneciğinle beni görüştür. Bakalım gerçekte duyguları nedir? Senin istikbalini kurtaracak bir plan üzerine mi, kendini feda ediyor, yoksa arada aşk filan var mı? Ama senin yapman gereken bu aralar anacığına karşı anlayışlı davranman. Büyükler de bazen çocuklaşır ve yanlış kararlar arifesinde olabilirler. Seninle mutlaka konuşmalıyız, tamam mı güzel evlatcım?
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar