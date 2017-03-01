Müge Anlı hangi birini bulsun?
S.U. CEVAP; Kamuoyu da olayı size şöyle sunar Aziz bey; hayvanlar candır ve hayatlarımızın birer parçasıdır. Ayrıca 'beslediği hayvanı, kendisinin doğurduğunu sanan' Nurten hanım gibiler vardır ki bu duyguyu daha yoğun yaşarlar. Bu yüzden Nurten teyzeye "Eski kedin kaybolduysa yenisini al" demek abesle iştigaldir. O kadar ki; "Siz evladınızı kaybettiğinizde yerine yenisini mi alıyorsunuz" diye lafı ağzımıza tıkasa valla yeridir.
BALIK TUTMAYI ÖĞRETMEK
Hayata her bakımdan zengin ve onurlu başladım. Babamdan harçlık alırken utanırdım. Sonra hastalıklar, iflaslar derken çevremde kimse kalmadı. İş istedim, onlar borç para verdi. Hazıra dağ dayanmaz. Şimdi ne bir arayanım var, ne soranım. Zaten iş verseler de çalışacak mecalim yok... Gençler böyle yapmasın, dostlarına zor durumlarında para yerine iş verin. Yani balık vermek yerine, balık tutmayı öğretin. Rumuz; Şükran
S.U. CEVAP; Nedense bu tür mektuplar veya mailler içimi daha fazla acıtıyor. Belki hayatın gerçeği de ondan. Öyle ya sevgilin terk etse, her an başka biri çıkabilir karşına... Kayınvalidenden eziyet görüyorsundur ama en azından arkanda kapı gibi kocan vardır. Yalnız ve beş parasız kalmak bunların hiç birine benzemiyor, insanı ya öldürüyor ya süründürüyor. Allah kimsenin başına vermesin.
- Haberler
- Yazarlar
- Selda Uskan
- Müge Anlı hangi birini bulsun?
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Aşkımız kısa sürüyor! 28 Şubat 2017, Salı Selda abla 14 yaşında iki kız arkadaşız. İkimizin de büyük bir sorunu var; Biz aşık olamıyoruz. Daha doğrusu oluyoruz...
- Kapıma gül bırakıyor! 27 Şubat 2017, Pazartesi Selda abla aşığım aşık. O kadar seçiciyim ki şimdiye kadar kimseyi beğenmedim. Arkadaş ortamında biriyle tanıştım....
- Karşılıksız kara sevdaya tutuldum 26 Şubat 2017, Pazar Aşkıma seslendim, 'Ben senin uğruna ölürüm' dedim, anlamadı abla. Sevdam yüzünden hastalandım, yataklara düştüm...
- Karım fena takıntılı! 24 Şubat 2017, Cuma Selda abla benim sorunum karım. Onu çok seviyorum ve her bakımdan anlaşıyoruz. Ama ciddi ciddi boşanmayı düşünmeye...
- Çifte standart! 23 Şubat 2017, Perşembe Selda abla, benim sorunum ikinci sınıf olmak. Elbette ki, böyle olmasını ben istemedim ama insanlar öyle uygun...