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  1. Aşkımız kısa sürüyor!
Selda Uskan Selda Uskan
  • 01 Mart 2017, Çarşamba

Müge Anlı hangi birini bulsun?

Selda hanım Adapazarı'nda bir hanımefendi kedisini kaybetmiş, o bile Müge Anlı'ya çıktı. Onca kayıp insanın sırasını aldı. Ana haber bültenleri başka sorunumuz yokmuş gibi bu konuyu işledi. Hayvanlara düşmanlığım yok ama bu kadarını da abartı buluyorum. Sokaklar kedi dolu, kaybeden yenisini alabilir. Ülke önemli bir dönemeçteyken kedi firarlarıyla gündemi meşgul etmek anlamsız. Kamuoyuna saygıyla sunarım. İmza; Aziz K.

S.U. CEVAP; Kamuoyu da olayı size şöyle sunar Aziz bey; hayvanlar candır ve hayatlarımızın birer parçasıdır. Ayrıca 'beslediği hayvanı, kendisinin doğurduğunu sanan' Nurten hanım gibiler vardır ki bu duyguyu daha yoğun yaşarlar. Bu yüzden Nurten teyzeye "Eski kedin kaybolduysa yenisini al" demek abesle iştigaldir. O kadar ki; "Siz evladınızı kaybettiğinizde yerine yenisini mi alıyorsunuz" diye lafı ağzımıza tıkasa valla yeridir.

BALIK TUTMAYI ÖĞRETMEK
Hayata her bakımdan zengin ve onurlu başladım. Babamdan harçlık alırken utanırdım. Sonra hastalıklar, iflaslar derken çevremde kimse kalmadı. İş istedim, onlar borç para verdi. Hazıra dağ dayanmaz. Şimdi ne bir arayanım var, ne soranım. Zaten iş verseler de çalışacak mecalim yok... Gençler böyle yapmasın, dostlarına zor durumlarında para yerine iş verin. Yani balık vermek yerine, balık tutmayı öğretin. Rumuz; Şükran

S.U. CEVAP; Nedense bu tür mektuplar veya mailler içimi daha fazla acıtıyor. Belki hayatın gerçeği de ondan. Öyle ya sevgilin terk etse, her an başka biri çıkabilir karşına... Kayınvalidenden eziyet görüyorsundur ama en azından arkanda kapı gibi kocan vardır. Yalnız ve beş parasız kalmak bunların hiç birine benzemiyor, insanı ya öldürüyor ya süründürüyor. Allah kimsenin başına vermesin.
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