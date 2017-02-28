Aşkımız kısa sürüyor!
S.U. CEVAP; Bu yaşta yüzeysel takılmalar doğal kızlar, sizinki şıpsevdilik veya maymun iştahlılık değil, platonizm. Misal, oğlan saçını fiyakalı şekilde gözünün üstüne düşürsün, bir saniyede aşık olursunuz. Ama aynı oğlan az sonra muhallebicide kaşığı dişine çıt diye vursun bu kez karizma yerlerde, tepkiniz de "ay ne tiksinç!" Allah'tan beğeniler zamanla derinlik kazanıyor da, ilişki süreleri uzuyor. Ayrıca çocuk yaşta Anna Karenina aşkı yaşamayı beklemiyorsunuz herhalde!
KOCALARIMIZ BOŞAYACAK
Selda hanım, dizilerdeki zengin kadın tiplere takmış durumdayım. Özellikle 60 yaş üstü. Ev içinde akşama kadar topuklu ayakkabı ve daracık elbiselerle biblo gibi dolaşıyorlar. Eşlerimiz şaka da olsa örnek gösteriyor. Bizim eşofmanlı halimiz göze batıyor artık. Rumuz; Bihter
S.U. CEVAP; Eski Türk filmlerinde genç kızlar yatakhanede yarı çıplak yatar, annemin sinirini bozarlardı. Rahmetlinin itirazı şunaydı; "Delikanlılar bilmez, bütün kızları böyle sanır!" Anacığım bunu söylediğinde sinemadan başka bir şey yoktu. Ama şimdi öyle değil, eşleriniz çok şükür bu kadınların sadece dizi sahnelerinde arzı endam ettiklerinin farkındalar. Leyla Alaton bile gündelik hayatında pofuduk terlikleriyle dolaşıyor, dert etmeyin.
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- Selda Uskan
- Aşkımız kısa sürüyor!
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