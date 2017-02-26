Karşılıksız kara sevdaya tutuldum
Adı Sevim. Ne olur siz de benim sesim olun, onu sevdiğimi anlatın... Rumuz; Divane
S.U. CEVAP: Bu devirde sevda mı çekilir be oğlum? Hele o sevdadan yatak döşek yatar mı insan? Evet eskiden kaç-göç varmış, kızlarla tanışmak zormuş. Hatta tanışsan da aşkını ilan etmek çoğu zaman mümkün olmazmış.
HEMEN KALK DÖŞEKTEN
Demek ki çok şanslısınız. 80 milyonluk ülkenin neredeyse 10 milyonu evlilik çağına gelmiş gelin adaylarından oluşuyor ve Allah'tan hepsi sokağa çıkabiliyor. Şimdi o döşekten kalkıyorsun ve kendine yeni birini buluyorsun. Ama lütfen kızın sana olan duygusunu anlamadan işi aşk boyutuna getirme. Ki sonu yine hüsran olmasın.
SAKARLIKTAN BIKTIM
Selda abla beğendiğim kızı sakarlığım yüzünden kaybettim. Çok şaşırdın biliyorum ama gerçekten çok sakarım. Normal yürürken en olmadık yerlere çarparım. Evdekileri boş ver arkadaşlarla gittiğim kafede bile vukuatım var. En son bir kıza açılacağım sırada kaynar çayı üstüne döktüm. Panikle kalkarken masayı devirdim insanların üzerine. Bu durumda kızın gönlünü almak için ne yapılır? Rumuz; Şakir
S.U. CEVAP; Yaşını yazmamışsın ama şayet ergenlik çağındaysan, süratle uzayan kol bacak uzuvlarını kontrol edemeyebilirsin. Yani bu geçici bir durum. Fakaaat... Yaş kemale ermiş bir yetişkinsen sen tam bir sakarsın oğlum, geçmiş ola. Kızın gönlünü alma meselesini ise mailden konuşalım.
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