Karım fena takıntılı!
S.U. CEVAP: Ahmetciğim aynı batıl inançlarla ben de boğuşmaktayım. Hatta bazıları hurafe boyutunda. O yüzden ne desem boş. Ama dilerim karın benim yaşıma gelmeden hepsinden kurtulur. Son bir inanış daha söyleyeyim sana, "Yoktan yere karı boşayan erkeğin iki yakası bir araya gelmez!" Saadetler diliyorum.
NE YİYECEĞİMİZİ ŞAŞIRDIK!
Selda hanım sizi dert ortağım gibi görüyorum. Ne zaman aklıma bir şey takılsa, içimden sizinle konuşmak geçiyor. Benim sıkıntım, evlatlarımı sağlıklı şeylerle besleyememek! Her gün bir uzman çıkıp, "O zehirler, bu kanser yapar" diyor. Merak ediyorum, acaba kendileri nasıl besleniyor? Rumuz; BEBEĞİM
S.U. CEVAP; Bu gün ne kadar 'kötü alışkanlığım' varsa o konuda mailler geliyor. İnanın ben de sağlıklı beslenmiyorum. Ama uzmanların ve imkanı olanların bu işi nasıl hallettiklerini biliyorum. Ajda Pekkan örneğin... Evinin bahçesindeki tüm çiçekleri söktürüp, yerine doğal sebzeler ektirdiği söylenir. Bizlere gelince, galiba cümbür cemaat köylere yerleşmek tek kurtuluşumuz...
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- Selda Uskan
- Karım fena takıntılı!
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