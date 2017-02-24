Yol Durumu
  1. Çifte standart!
Selda Uskan Selda Uskan
  • 24 Şubat 2017, Cuma

Karım fena takıntılı!

Selda abla benim sorunum karım. Onu çok seviyorum ve her bakımdan anlaşıyoruz. Ama ciddi ciddi boşanmayı düşünmeye başladım. Çünkü kendisi fena halde 'takıntılı!' Hem hayatımızı zorlaştırıyor, hem her türlü ilişkimizi... Aklınıza gelebilen her batıl şeye inanmış durumda. Merdiven altından geçmemek için mahalleyi dolaşıyoruz mesela. Nazar konusunda 3 kere değil, 41 kere tahtaya veya dişine vuruyor. Yolda kaldırım taşlarını sayıyor. 13. basamağa basmadan geçiyor, bir gün bir yerini kıracak. İşin fenası, bunları bana da yaptırıyor. Lütfen bize yardım edin. Rumuz: Ahmet ne desem boş...

S.U. CEVAP: Ahmetciğim aynı batıl inançlarla ben de boğuşmaktayım. Hatta bazıları hurafe boyutunda. O yüzden ne desem boş. Ama dilerim karın benim yaşıma gelmeden hepsinden kurtulur. Son bir inanış daha söyleyeyim sana, "Yoktan yere karı boşayan erkeğin iki yakası bir araya gelmez!" Saadetler diliyorum.

NE YİYECEĞİMİZİ ŞAŞIRDIK!
Selda hanım sizi dert ortağım gibi görüyorum. Ne zaman aklıma bir şey takılsa, içimden sizinle konuşmak geçiyor. Benim sıkıntım, evlatlarımı sağlıklı şeylerle besleyememek! Her gün bir uzman çıkıp, "O zehirler, bu kanser yapar" diyor. Merak ediyorum, acaba kendileri nasıl besleniyor? Rumuz; BEBEĞİM

S.U. CEVAP; Bu gün ne kadar 'kötü alışkanlığım' varsa o konuda mailler geliyor. İnanın ben de sağlıklı beslenmiyorum. Ama uzmanların ve imkanı olanların bu işi nasıl hallettiklerini biliyorum. Ajda Pekkan örneğin... Evinin bahçesindeki tüm çiçekleri söktürüp, yerine doğal sebzeler ektirdiği söylenir. Bizlere gelince, galiba cümbür cemaat köylere yerleşmek tek kurtuluşumuz...

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