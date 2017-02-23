Çifte standart!
S.U. CEVAP; Sosyal yaşamda maalesef böyle bir ayırım var; Zeki ve akıllı varsayılan çocuklar 4-5 yıllık üniversiteye, sözüm ona vasat öğrenci de çarçabuk hayata atılsın diye enstitü ayarı okullara münasip görülürler. Böylece evlenecekleri eş adaylarının da aşağı yukarı profili çizilmiş olur.
YETENEĞİ KÜÇÜMSEMEYELİM
Oysa sizdeki yetenek kimselere nasip olmayan bir şey. Herkes terzilik yapabilir ama örneğin modada yaratıcı olmak ve harikalar yaratmak kabiliyet gerektirir. Ve böylece yaptığınız işle değil, o işte gösterdiğiniz başarı ile değer kazanısınız.
KOCAMIN SEVGİ ANLAYIŞI
Kocam bir garip! Sevgisini içinde yaşıyormuş. Bana sevgi sözleri söyleyemezmiş! Madem seviyorsun neden göstermiyorsun değil mi? Ağacın ormandan çıkmış hali bir kocam var. 5 yıl flört ettikten sonra severek evlendik. Tek isteğim ağzından çıkacak bir sevgi sözcüğü. Ama bu güne kadar tek kelime duymadım. Sence durumumuz nedir? Rumuz; Hasret
S.U. CEVAP; Sadece sana karşı mı ağzı mühürlü, yoksa herkese karşı mı suskun? Bu önemli çünkü birinde 'karakter yapısı' der sineye çekersin ama diğeri doğrudan 'ilgisizlik' hatta dilim varmıyor ama 'sevgisizlik' belirtisi. Hoş bu saatten sonra öğrensen ne olacak, bence olduğu gibi kabul et. Neticede ağaçları da sevmeliyiz!
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- Selda Uskan
- Çifte standart!
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