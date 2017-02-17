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  1. 14 Şubat benim ölüm günüm!
Selda Uskan Selda Uskan
  • 17 Şubat 2017, Cuma

Kocamı adam edemedim!

Selda abla eşimle çocukluktan beri arkadaşız. Çok iyi tanıdığım için gözü kapalı evlendim. Meğer hiç tanımamışım. Sürekli kavga ediyoruz. Çocuğumuz olsaydı belki yaptıklarını kafama takmazdım. Öncelikle çok dağınık ve emeğe saygısı yok. "Senin görevin ev işi, benim görevim eve para getirmek" diyor. Eski günleri çok özlüyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Rumuz; Mavi

S.U. CEVAP; Artık ne kocanız evcilik oynadığınız çilli çocuk, ne de siz saçları örgülü küçük kızsınız. Şu an içinde bulunduğunuz müessese, koskoca devletin yüzlerce tomar resmi belgeyle şahitlik ettiği son derece ciddi bir kurum. Bu yüzden 'Eve çamurlu ayakkabısıyla giriyor', 'Çoraplarını salonda çıkarıyor' kısmını geçin lütfen.

GERÇEK SORUNLAR
Evliliği imkansız kılan çok daha önemli sorunlar var mı, ona bakın. Mesela; sadakatsizlik, içki-kumar uyuşturucu, şiddet kullanma, iletişimsizlik, duygusuzluk, bencillik gibi hayati konular...

İKİ AŞK ARASINDA
Selda abla karşı komşumuzun oğlu var, ailesine beni istetti. Bu yıl liseyi bitiriyorum. Ailesi diyor ki, "Nişan takalım 2 yıllık üniversite okusun, işi uzatmadan evlendirelim!" Ben de çocukluktan beri aşk derecesinde hukukçu olmak istiyorum. Ama diğer yanda bu kısmetimi de kaçırmak istemiyorum. Onu çok beğeniyorum, acayip yakışıklı! Rumuz; Okyanus

S.U. CEVAP; Bana böyle şeyler sorup, ikilemde kalmama bayılıyorsunuz değil mi? Ne diyeyim sana? "Hangi üniversiteyi seçersen seç, sonunda kendini bir mutfak tezgahında veya çamaşır makinesi önünde bulacaksın" mı diyeyim? Ya da 'aşk dolu bir yuvanın sonsuz mutluluğundan' mı söz edeyim?

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