Kocamı adam edemedim!
S.U. CEVAP; Artık ne kocanız evcilik oynadığınız çilli çocuk, ne de siz saçları örgülü küçük kızsınız. Şu an içinde bulunduğunuz müessese, koskoca devletin yüzlerce tomar resmi belgeyle şahitlik ettiği son derece ciddi bir kurum. Bu yüzden 'Eve çamurlu ayakkabısıyla giriyor', 'Çoraplarını salonda çıkarıyor' kısmını geçin lütfen.
GERÇEK SORUNLAR
Evliliği imkansız kılan çok daha önemli sorunlar var mı, ona bakın. Mesela; sadakatsizlik, içki-kumar uyuşturucu, şiddet kullanma, iletişimsizlik, duygusuzluk, bencillik gibi hayati konular...
İKİ AŞK ARASINDA
Selda abla karşı komşumuzun oğlu var, ailesine beni istetti. Bu yıl liseyi bitiriyorum. Ailesi diyor ki, "Nişan takalım 2 yıllık üniversite okusun, işi uzatmadan evlendirelim!" Ben de çocukluktan beri aşk derecesinde hukukçu olmak istiyorum. Ama diğer yanda bu kısmetimi de kaçırmak istemiyorum. Onu çok beğeniyorum, acayip yakışıklı! Rumuz; Okyanus
S.U. CEVAP; Bana böyle şeyler sorup, ikilemde kalmama bayılıyorsunuz değil mi? Ne diyeyim sana? "Hangi üniversiteyi seçersen seç, sonunda kendini bir mutfak tezgahında veya çamaşır makinesi önünde bulacaksın" mı diyeyim? Ya da 'aşk dolu bir yuvanın sonsuz mutluluğundan' mı söz edeyim?
- Haberler
- Yazarlar
- Selda Uskan
- Kocamı adam edemedim!
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- 14 Şubat benim ölüm günüm! 16 Şubat 2017, Perşembe Bundan sonra 14 Şubat benim ölüm yıldönümüm abla. Üç yıldır deli gibi sevdiğim kızı benden kopardılar. Yine bir...
- Bir teselli ver... 14 Şubat 2017, Salı Selda hanım, sırf çocuğum olsun diye evlendim ama olmuyor. Ailem "Her işte hayır vardır" diyor. Kulaklarım bu...
- Dizi bebeklerini istiyoruz! 13 Şubat 2017, Pazartesi Meltem Cumbul demiş ki, "Üç yaşından küçük çocuklar dizilerde oynatılmamalı!" Oğlum da bebekken reklam filmlerinde...
- Bir sevda masalı 12 Şubat 2017, Pazar Aşkımı seslendim cihana bir tek o duymadı abla. 'Ben senin uğuruna ölürüm' dedim bir tek o anlamadı abla. Şimdi...
- Tek kavram; internet! 11 Şubat 2017, Cumartesi Selda hanım biraz da şu internet bağımlılığından söz etseniz. Kızım 9 yaşında, sömestr tatilinde varsa yoksa internet!...