14 Şubat benim ölüm günüm!
Rumuz; Basri Tuğrul C.
S.U. CEVAP: Valla üzüldüm. Ama çıkmamış candan umut kesilmez. Henüz nikah kıyılmadığına göre... Acaba diyorum, ailenden bir büyükle veya mahallede sözü geçen biriyle kızın ailesini ziyarete mi gitsen? İnan yakın şehirlerde olsak ben gideceğim. Tabii birlikteliğiniz sırasında kıza ve ailesine karşı bir yanlışın yoksa!
AYAĞIM SAKAT KARAKTERİM DEĞİL!
Selda hanım ayağımın biri doğuştan sakat. Mağazada kasa görevlisi olarak çalışıyorum. Ailemle yaşıyorum. 34 yaşındayım ve bugüne kadar hiçbir kız evlenme isteğimi kabul etmedi. Annemler de bakındılar ama bulamadılar. Okurlarınız arasında yaşıma ve durumuma uygun bir bayan varsa lütfen bana bir şans tanısın. Mail adresimi yayınlayabilirsiniz. Sağ olun.
Rumuz; Şans yıldızı
S.U. CEVAP: Gelen 'damat ve gelin adayları maillerini' yayınlamaya kalksam, inan Esra Erol'un tek rakibi olacak durumdayım. Tabii sana ayrıcalık tanıyorum. Haydi hanımlar karşınızda aslan gibi bir genç var, işi gücü, sağlığı yerinde... Bana yazın, ben de kendisine ileteyim. Kızınız olursa da adını Selda koyup, beni mutlu edersiniz.
- Haberler
- Yazarlar
- Selda Uskan
- 14 Şubat benim ölüm günüm!
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Bir teselli ver... 14 Şubat 2017, Salı Selda hanım, sırf çocuğum olsun diye evlendim ama olmuyor. Ailem "Her işte hayır vardır" diyor. Kulaklarım bu...
- Dizi bebeklerini istiyoruz! 13 Şubat 2017, Pazartesi Meltem Cumbul demiş ki, "Üç yaşından küçük çocuklar dizilerde oynatılmamalı!" Oğlum da bebekken reklam filmlerinde...
- Bir sevda masalı 12 Şubat 2017, Pazar Aşkımı seslendim cihana bir tek o duymadı abla. 'Ben senin uğuruna ölürüm' dedim bir tek o anlamadı abla. Şimdi...
- Tek kavram; internet! 11 Şubat 2017, Cumartesi Selda hanım biraz da şu internet bağımlılığından söz etseniz. Kızım 9 yaşında, sömestr tatilinde varsa yoksa internet!...
- Apartman zillerini çalıyor! 09 Şubat 2017, Perşembe Selda abla derdim büyük. Kocamın hayatında bir kadın var. Bu kadınla kavga ediyor. Kadının ilk işi kapı zillerini...