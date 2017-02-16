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Selda Uskan Selda Uskan
  • 16 Şubat 2017, Perşembe

14 Şubat benim ölüm günüm!

Bundan sonra 14 Şubat benim ölüm yıldönümüm abla. Üç yıldır deli gibi sevdiğim kızı benden kopardılar. Yine bir Şubat ayında tanışmıştık. O vakitler çıktığım kızın arkadaşıydı. İlk karşılaşmamızda yıldırım aşkına tutulmuştuk. Gözümüz birbirimizden başkasını görmedi. Aslında o da sözlüydü. Benimle adı çıkınca karşı taraf yüzüğü attı. Ailesi ilişkimizi istemedi ama her şeye rağmen direndik. Sonunda onlar galip geldi, aşkımı benden kopardılar. Sizce ne yapmalıyım?
Rumuz; Basri Tuğrul C.

S.U. CEVAP: Valla üzüldüm. Ama çıkmamış candan umut kesilmez. Henüz nikah kıyılmadığına göre... Acaba diyorum, ailenden bir büyükle veya mahallede sözü geçen biriyle kızın ailesini ziyarete mi gitsen? İnan yakın şehirlerde olsak ben gideceğim. Tabii birlikteliğiniz sırasında kıza ve ailesine karşı bir yanlışın yoksa!

AYAĞIM SAKAT KARAKTERİM DEĞİL!
Selda hanım ayağımın biri doğuştan sakat. Mağazada kasa görevlisi olarak çalışıyorum. Ailemle yaşıyorum. 34 yaşındayım ve bugüne kadar hiçbir kız evlenme isteğimi kabul etmedi. Annemler de bakındılar ama bulamadılar. Okurlarınız arasında yaşıma ve durumuma uygun bir bayan varsa lütfen bana bir şans tanısın. Mail adresimi yayınlayabilirsiniz. Sağ olun.
Rumuz; Şans yıldızı

S.U. CEVAP: Gelen 'damat ve gelin adayları maillerini' yayınlamaya kalksam, inan Esra Erol'un tek rakibi olacak durumdayım. Tabii sana ayrıcalık tanıyorum. Haydi hanımlar karşınızda aslan gibi bir genç var, işi gücü, sağlığı yerinde... Bana yazın, ben de kendisine ileteyim. Kızınız olursa da adını Selda koyup, beni mutlu edersiniz.

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