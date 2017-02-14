Bir teselli ver...
Ailem "Her işte hayır vardır" diyor. Kulaklarım bu tür teselli sözlerine tıkalı.
Tabi yine de kim ne söylese dinliyorum. O kadar çaresizim ki... Rumuz; Baha
S.U. CEVAP; Ailen haklı Baha'cım, her iste bir hayır vardır. Bak sana bir öykü anlatayım... Yıllar önce zengin bir kadın, çocuğu olamadığı için evin hizmetlisiyle kocasını kendi eliyle 'baş göz' ediyor. Çocuk doğduktan sonra da anneye para verip yolluyor. Akabinde kocası ölüyor. Kızları ise 15 yaşına geldiğinde 'evlatlık alındığı' şeklinde yanlış bir bilgi ediniyor. Kadın 'O senin babandı' diyemiyor, gerçeği saklıyor. Kız isyan ediyor ve bile isteye madde bağımlısı oluyor. Kadın varını yoğunu bu uğurda tüketiyor. Ama sonunda o yavrucak bir kafenin tuvaletinde ölü bulundu, altın vuruş yapmıştı. Kadın ise Nişantaşı'nda, bir zamanlar kendisine ait apartmanın altındaki bir odacıkta sefalet içinde ve 80 yaşında öldü.
HAFIZASIZ
Selda abla bugün Sevgililer Günü... Ve nişanlım iki yıldır özel günleri es geçiyor. Parası olmadığından değil, insan bir papatya getirir sevdiğinin gönlünü alır değil mi? Canıma tak etti, az sonra telefon açıp hatırlatacağım. Buradan bütün 'unutkan' erkeklere sesleniyorum, böyle günler bizim için çok önemlidir, sonunda kaybeden siz olursunuz.
Rumuz; 14 Şubat
S.U. CEVAP; Günahlarına girme hepsi öyle değil. Diğer yandan 'özel günleri es geçiyor diye nişan atılmaz, koca terk edilmez!' Ben mesela, 34 yıl boyunca ne Sevgililer Günü, ne doğum günüm, ne de evlilik yıldönümü kutladım. Ama eşim iyi adamdı. Kızlar abartmayın, erkekte başka değerler arayın. ERKEKLER!
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- Selda Uskan
- Bir teselli ver...
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