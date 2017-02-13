Dizi bebeklerini istiyoruz!
Tabi çocuk hasta veya huzursuzsa çekim yapmak hata olur ama keyfi yerindeyse neden olmasın?
Bunun kime ne zararı var anlamadım! Rumuz; Seçil
SU. CEVAP; Haklısınız. Ben de eski reklamların 'genç annesi' olarak, sete gelen bebeklerin hiçbir şekilde zarar görmediklerinin yakın şahidiyim. Şimdiyse 'oğlu tarafından hala torun sahibi edilemeyen' babaanne adayıyım ve izlediğim dizileri 'bebek var mı, yok mu' diye seçiyorum.
Dizilerdeki o muhteşem varlığa bayılıyorum mesela dişlerimi sıkmaktan, "Yerim ben bunu" diye haykırmaktan bitap düşüyorum. Anlayacağınız, bazılarımız o bebeklerin görüntüleriyle teselli buluyor beyler, ilişmeyiniz lütfen! (Not; minikler için belki güçlü spot ışığı sorun olabilir ama o tip sahneler de soft ışıkla çekiliyor malumunuz)
Hayati karar...
Selda hanım pek çok dostunuz vardır eminim ama telefon numaramı versem sohbet imkanımız olur mu acaba?
Sorunum, daha doğrusu sorum şu şekilde; 12 yaşından beri tanıdığım bir çocukluk arkadaşım var. Aynı mahallede birlikte büyüdük. Oyunlar oynar, kavgalar ederdik. Afedersiniz biraz 'erkek Fatma'ydım çocuğu dövmüşlüğüm bile vardır. Daha sonra ikimiz de evlendik, benim eşim vefat etti. O da karısından boşanmak üzereymiş.
Evlenme teklif etti; hem istiyorum, hem istemiyorum. Sizce ne yapmalıyım? Rumuz; Hacer
S.U. CEVAP; Ciddi kararlar almadan önce beyefendinin eşinden boşanmasını bekleyin. Ama şunu merak ettim; 'Sizin varlığınız ayrılma nedenleri olabilir mi?" Şayet öyle ise hem etik değil, hem de günaha girersiniz.
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- Selda Uskan
- Dizi bebeklerini istiyoruz!
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