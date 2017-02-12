Bir sevda masalı
Şimdi hastayım yataklara düştüm, başımda bir tek o yok abla. 'Seni kalbimde öte yana götürüyorum' diye haber yolladım, 'O kim' diye sormuş abla. Selda abla beni yaz ki onu bu dünyada ölecek kadar seven adamın kim olduğunu öğrensin. Adı:
Sevim. Rumuz; Sevdiceğim
S.U. CEVAP; Bu devirde sevda mı çekilir be oğlum?
Hele o sevdadan yatak döşek yatar mı insan? Evet eskiden kaç-göç varmış kızlarla tanışmak zormuş. Hatta tanışsan bile aşkını ilan etmek çoğu zaman mümkün olmazmış.
DAĞ TAŞ KIZ DOLU
Demek ki çok şanslısınız.
80 milyonluk ülkenin neredeyse 10 milyonu evlilik çağına gelmiş gelin adaylarından oluşuyor ve Allah'tan hepsi sokağa çıkabiliyor. Şimdi o döşekten kalkıyorsun ve kendine yeni birini buluyorsun. Ama lütfen kızın sana olan duygusunu anlamadan işi aşk boyutuna getirme. Ki sonu yine hüsran olmasın.
ARTIK KİMSE BAKMIYOR!
Selda abla mini etek yüzünden eşimle boşanma noktasına geldik. Evlenmeden önce izin veriyordu, şimdi bütün eteklerimi kesti. İnsanlarla paylaşmadığım şeyi size anlatmak istiyorum, bu yüzden adımı sakın yazmayın. Ablacığım benim yüzüm pek güzel değil ama bacaklarım çok güzel. Eskiden herkes bakardı, uzun ve bol giyinince kimsenin dikkatini çekmiyorum.
Mini etek ısrarım bu yüzden. Beni anladınız değil mi? Rumuz; Ruki
S.U. CEVAP; Elbette her kadın kendisine bakılmasından moral bulur, mutlu olur.
Ama bakıştan bakışa da fark var. Annem derdi ki, "Giyiminle aynı zamanda kadınların da ilgisini çekiyorsan demek ki 'edepli bir güzelliğin' var." Haklıydı, diğeri sadece cinselliğin beyanı ve hiç hoş değil.
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- Selda Uskan
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